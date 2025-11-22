µþÅÔ¤Î¾®Ãæ³Ø¹»¤ËÅÀºß¡Ö¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤»Ò¤ÎÁü¡×¤ÎÍ³Íè¤Ï¡¡¥â¥Ç¥ë¤Î½÷À¤¬60Ç¯Á°¤Î¡Ö¼«Ê¬¡×¤ÈÂÐÌÌ
¡¡¶»¤òÄ¥¤ë¾¯½÷¡¢Å«¤ò¿á¤¯¾¯Ç¯¡Ý¡£µþÅÔÉÜÆîÃ°»ÔÈþ»³Ä®¤Î¾®Ãæ³Ø¹»¤Ë¡¢¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤»Ò¤É¤â¤ÎÄ¦¹ï¤¬ÅÀºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹»ÌçÏÆ¤Ê¤É¤ËÎ©¤Ä¤¬¡¢Í³Íè¤òÃÎ¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈþ»³¾®¤Î¹»ÌçÏÆ¤ËÎ©¤ÄÁü¡Ö¶¯¤¯Àµ¤·¤¯¡×
¡¡¼Â¤Ï¡¢60Ç¯Á°¤ËµìÄá¥±²¬¾®³Ø¹»¡ÊÈþ»³Ä®¡Ë¤Ç¶µ¤¨¡¢¸å¤ËÆüÅ¸¿³ºº°÷¤âÌ³¤á¤¿Ä¦¹ï²È¡¦ÌÚÂå´î»Ê¤µ¤ó¡Ê85¡Ë¡áµþÅÔ»ÔËÌ¶è¡á¤¬ÀÄÇ¯¶µ»Õ¤Îº¢¡¢¶µ¤¨»Ò¤é¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ëºî¤Ã¤¿¡£Ë¤«¤Ê¼«Á³¤ÎÃæ¡¢¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È°é¤Ä»Ò¤É¤â¤Ø¤Î¥¨¡¼¥ë¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÌÚÂå¤µ¤ó¤ÏÅì»³¶è½Ð¿È¡£»ü°¦¤ËËþ¤Á¤¿¿ÍÊªÁü¤ò¼ê¤¬¤±¡¢ÆüËÜºÇÂç¤Î¸øÊçÅ¸¡¦ÆüÅ¸¤ÇÆÃÁª¤Ë2ÅÙÁª¤Ð¤ì¤¿¡£¹â¹»¤äµìÍÜ¸î³Ø¹»¤Ç¤ÎÈþ½Ñ¶µ»ÕÎò¤âÄ¹¤¤¡£
¡¡µþÅÔ¶µ°éÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤âÌ³¤á¤ë½ÅÄÃ¤À¤¬¡¢¶µ»ÕÀ¸³è¤Î¿¶¤ê½Ð¤·¤ÏµìÄá¥±²¬¾®³Ø¹»¤À¤Ã¤¿¡£1964Ç¯¡¢µþÅÔ¤«¤é¹ñÅ´¥Ð¥¹¤Ç3»þ´Ö¤«¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»³Î¤¤ËÉëÇ¤¡£³Ø¹»¶á¤¯¤Ë²¼½É¤·¤¿¡£
¡¡1Ç¯ÌÜ¤Ï5Ç¯À¸¤ÎÃ´Ç¤¤Ç´·¤ì¤Ê¤¤¹ñ¸ì¤ä»»¿ô¤Î»ØÆ³¤ËÆñµ·¤·¤¿¤¬¡¢ÀìÌç¤âÀ¸¤«¤·¤¿¡£ËèÄ«¡¢±ôÉ®¤Ç¤ÎÁÇÁá¤¤¼ÌÀ¸¡Ö¥¯¥í¥Ã¥¡¼¡×¤ËÁ´°÷¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡£
¡¡»ùÆ¸¤¬¸òÂå¤ÇÁ°¤ËÎ©¤Á¡¢¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤¿¡£¡Ö¥â¥Ç¥ë¤ò¤è¤¯¸«¤Æ¡×¤È½õ¸À¤·¡¢5Ê¬¤Û¤É¤Ç½ª¤¨¤ë¡£¡Ö¿ô¤ò¤³¤Ê¤¹¤³¤È¤ÇÈþ½Ñ¤Ë¿Æ¤·¤á¤ë¡×¤È¤Î»×¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·¿Í¶µ»Õ¤À¤¬¡ÖÈ¾Ê¬¤ÏÄ¦¹ï²È¡×¤È¤Î¿´°Õµ¤¡£»þ´Ö¤¬¤¢¤ì¤Ð¿¦°÷¼¼¤ÇÇ´ÅÚ¤ò¤³¤Í¤Æ¤¤¤¿»Ñ¤¬ÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤ê¡¢¹»¼ËÍîÀ®10¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦Ä¦Áü¤ò²ÆµÙ¤ß¤Ëºî¤ë¤è¤¦¡¢°éÍ§²ñ¤Ë°ÍÍê¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡³Øµé°Ñ°÷¤À¤Ã¤¿ÃË»ù¤È½÷»ù¤¬¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢ÏÓ¤ò¹â¤¯¿¤Ð¤·¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤ò·Ç¤²¤ë»Ñ¤òÌÚÂå¤µ¤ó¤¬¼ÌÀ¸¡£Ç´ÅÚ¤Î¸¶·¿¤ò·¿¤É¤ê¤·¡¢Åö»þ¤ÏÄÁ¤·¤«¤Ã¤¿¼ù»é¤òÎ®¤·¹þ¤ó¤Ç´°À®¤µ¤»¤¿¡£
¡¡ºîÉÊÌ¾¤Ï¡Ö´¶Æ°¡×¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¶¨ÎÏ¤·¡¢¶õ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¹þ¤á¤¿ÃË½÷Áü¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¹»Ìç¶á¤¯¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¹»¼Ë²þÃÛ¸å¤Î¸½ºß¤ÏÃæÄí¤Ë¤¢¤ë¡£º£²Æ¤ËË¬¤ì¤¿ÌÚÂå¤µ¤ó¤Ï¡¢»×¤¤½Ð¤ÎºîÉÊ¤òÁ°¤Ë¡Ö¤è¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¡¢¤¹¤´¤¤¤Ê¡×¤È´î¤Ó¤ò±£¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Áü¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾®Èª·Ã»Ò¤µ¤ó¡Ê71¡Ë¡áÆîÃ°»Ô¡á¤âÆ±¹Ô¤·¡¢60Ç¯Á°¤Î¡Ö¼«Ê¬¡×¤ÈÂÐÌÌ¤·¤¿¡£¡Ö¾þ¤êµ¤¤Ê¤¯°ìÄ¾Àþ¡×¤ÊÀ³Ê¤ÇÈþ½Ñ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤¿ÌÚÂå¤µ¤ó¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢³¨¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È²û¤«¤·¤ó¤À¡£
¡¡ÌÚÂå¤µ¤ó¤ÏÄá¥±²¬¾®³Ø¹»¤Ç4Ç¯´Ö¶Ð¤á¡¢È¬È¨»Ô¤Î¾®³Ø¹»¤Ë°Ü¤Ã¤¿¸å¤â¡¢Èþ»³¤«¤é¤Î°ÍÍê¤Ë±þ¤¨¤ÆÀ©ºî¤·¤¿¡£Èþ»³¾®³Ø¹»¤Ë¤Ï¹»ÌçÏÆ¤ËÆ²¡¹¤È¤·¤¿½÷»ùÁü¡Ö¶¯¤¯Àµ¤·¤¯¡×¡¢Èþ»³Ãæ³Ø¹»¤Ë¤Ï¶õ¤ò¸«¾å¤²¤ë½÷»ÒÁü¡Ö´õË¾¡×¤¬¤¢¤ë¡£Å«¤ò¿á¤¯¾¯Ç¯Áü¤ÏµìÊ¿²°¾®³Ø¹»¡ÊÆîÃ°»ÔÈþ»³Ä®¡Ë¤Ë¤¢¤ê¡¢ºß¹»À¸¤¬¥â¥Ç¥ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Èþ»³Êë¤é¤·¤Ç¤Ï¡ÖÅß¤Ë¤ÏÀ©ºîÃæ¤ÎÇ´ÅÚÁü¤¬Åà¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£É½ÌÌ¤ËÉ¹¤Î²Ú¤¬ºé¤¤¤¿¡×¤È¶ìÏ«¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö°ìÀ¸·üÌ¿¤Ê»Ò¤¬Â¿¤¯¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡£
¡¡Î¥Ç¤¤·¤Æ60Ç¯¤¿¤Ä¤¬¡ÖÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯°é¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤Î´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤¿ºîÉÊ¤Ï¡¢º£¤Ê¤ªÅÐ²¼¹»¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¡¿µþÅÔ¿·Ê¹¡Ë