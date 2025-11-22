子連れで行きたいと思う「宮城県の道の駅」ランキング！ 「大谷海岸」「みなみかたもっこりの里」を抑えた1位は？
週末のドライブ先に迷ったら、子どもも大人も楽しめる「道の駅」をチェックしてみませんか？ ご当地グルメに体験型施設、自然を満喫できる広々スペースなど、家族みんなが笑顔になれるスポットが全国にはたくさんあります。今回は、そんな中でも特に人気を集める注目の道の駅を紹介します。
All About ニュース編集部では、2025年11月10〜11日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、子連れで行きたい道の駅に関するアンケートを実施しました。その中から、子連れで行きたいと思う「宮城県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
同率2位：大谷海岸（気仙沼市）／29票2位は2つの道の駅が同率でランクイン。道の駅「大谷海岸」は三陸沿岸に位置し、目の前に広がる海景色が魅力です。特に夏場は目の前のビーチで海水浴が楽しめ、美しい砂浜は子どもたちの遊び場としても人気です。新鮮な海の幸をふんだんに使った料理を味わえるレストランや、気仙沼の特産品が並ぶ直売所も併設されており、家族連れでの休憩や食事に最適です。
回答者からは「気仙沼の海鮮がたくさん売っていそうだから」（20代男性／岡山県）、「新鮮な海産物を一緒に食べたり、展望台で海を見せてあげたりしたい」（30代男性／東京都）、「海が近そうだから」（20代女性／愛知県）といった声が集まりました。
同率2位：みなみかたもっこりの里（登米市）／29票道の駅「みなみかたもっこりの里」は登米市南方にあり、地域の特産品やグルメが充実。道の駅内にはもち工房があり、つきたてのもちを楽しめます。おやつにぴったりな「ごぼうチップス」も人気で、地元の新鮮な野菜や果物は親世代からも高い支持を集めています。
回答者からは「新鮮な野菜やフルーツを楽しめるので家族で行きたい」（40代男性／兵庫県）、「自然が沢山あってのんびりできるから」（20代女性／栃木県）、「餅工房のつきたてお餅、ごぼうチップスなどがあり子供が喜んでくれそうだからです」（20代男性／東京都）といった声が集まりました。
1位：あ・ら・伊達な（大崎市岩出山池月）／43票宮城県大崎市にある道の駅「あ・ら・伊達な」は、バラエティー豊かな地元の特産品や新鮮な野菜が並ぶ直売所と、充実したグルメコーナーが魅力です。特に、地元の牛乳を使ったソフトクリームや、季節のジェラートなどが子連れに人気です。広々とした敷地で休憩でき、食の楽しみも多いため、宮城県内でのドライブ休憩地として最も支持を集めました。
回答者からは「大型遊具や広場があり、子どもが思いきり遊べる環境です。お土産やグルメも充実していて、家族でのドライブにぴったりです」（40代男性／北海道）、「広々とした休憩スペースがあり、パンや地元野菜などおいしいから」（40代女性／愛媛県）、「果物（りんご・ぶどうなど）や野菜、加工品などを販売しており、子どもと一緒に選んで楽しめます」（50代男性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)