MANONが、ニューシングル「fading」を11月21日に配信リリース。あわせてMVも公開した。

サイドプロジェクト balaでの活動やアーティストたちとのコラボレーションを経て完成した今作は、前作「ニセモノ smillin」を手がけたknoakと、「成長痛」「Friday night彡☆」などでタッグを組んできたKOTONOHOUSEが共同プロデュース。繊細なボーカルでハイパーポップの哀愁とロックの衝動が同居するような、MANONならではの新しいエモーションを表現している。

MVは、HARUKA KIYOMATSUが手がけたもの。美しく静かな情景の中に、楽曲が持つ哀愁を立体的に落とし込んだ作品となっている。

なおMANONは、11月21日に主催パーティ『PINK NOISE』をENTER SHIBUYAにて開催。シーンを共にしてきたN²がオーガナイズする『きゅんです』とのコラボレーションとなった。

・MANON コメント

永遠だと思ってたものが終わっても、どこかでまだ残像を追いかけてしまう。そんな心境のときに書きました。書きながら少しずつ気持ちが整理されていく感覚があって、落ち込む自分も受け入れていいんだと気づきました。この曲が聴く人の心にそっと寄り添う存在になれたら嬉しいです。

