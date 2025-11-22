21ºÐàµÁ´ã¥¢¥¤¥É¥ëáº¸ÌÜ³°¤·¡õ¥¨¥Ô¡¼¥½¡¼¥ÉÅê¹Æ¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡Ö¥¿¡¼¥ß¥Í¡¼¥¿¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¤ÂÔ¤Ã¤ÆÄ¶ÌÌÇò¤¤¤½¤ì¡×
¡ÖµÁ´ã¤Ã¤ÆÁ´Á³Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡¡µÁ´ã¤Î½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¤¬º¸ÌÜ¤ò³°¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤òX¤ËÅê¹Æ¤·¤ÆÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÊÒÌÜµÁ´ã¤Î¥ï¥¤¡¢¾ÚÌÀ¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤Ë¤â°ì¶ìÏ«¤ÇÎÞ¡×¤È¡¢¾ÚÌÀ¼Ì¿¿¤òX¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¡Ö¿·½ÉSAMURAI¡×¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Öyou-show¡×¤Î²«¿§Ã´Åö¡¢ÀéÍÕ¤ß¤æ¤¦(21)¡£¾ÚÌÀ¼Ì¿¿¤Î»£±Æ¤Ï¡¢¾ÇÅÀ¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Æº¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÀéÍÕ¤Ï´ãµåÆâ¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë°À¼ðáç¡ÖÌÖËì²êºÙË¦¼ð(¤â¤¦¤Þ¤¯¤¬¤µ¤¤¤Ü¤¦¤·¤å)¡×¤òØí´µ¤·¡¢º¸´ãµå¤òÅ¦½Ð¤·µÁ´ã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎµÁ´ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖµÁ´ã¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Î¥®¥ê¥®¥êÎÉ¤¤ÅÀ¤Ï¡¢²ÖÊ´¾É¤Ç¡Ø´ãµå¼è¤Ã¤ÆÀö¤¤¤¿¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¶ì¤·¤ó¤Ç¤ë¿Í¤Î²£¤Ç´ãµå¼è¤Ã¤ÆÀö¤¨¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿7Æü¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎµÁ´ã¤ò³°¤·¼ê¤Ë»ý¤Ä¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ì¤é¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÁ´Á³Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖºÇ¶¯¥¨¥Ô¥½¡¼¥É²á¤®¤ë¡×¡Ö¤½¤Î¿Í¤ÎÈ¿±þ¤¬ÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¯»£¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖÅö»ö¼Ô¤Ë¤·¤«µö¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¬ ¤½¤ì¤À¤±¤Ë¶¯ÎÏ¤Ê¥Í¥¿¤À¡Ä¡Ä¡×¡Ö¥¿¡¼¥ß¥Í¡¼¥¿¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¤ÂÔ¤Ã¤ÆÄ¶ÌÌÇò¤¤¤½¤ì¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£