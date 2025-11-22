日本ハムのファン感謝イベント「F FES 2025」が22日、本拠地エスコンフィールド北海道で開催。締めのあいさつで新庄剛志監督（53）がまたもサプライズ発表した。

「開幕戦の相手、決まりました。ソフトバンクです。この3つ絶対の絶対の絶対に3タテします。おそらく、モイネロくんが来ると思います。そのモイネロくんと投げ合う開幕投手を今から発表します」と前振り。ビジョンに他の投手の映像を流して“フェイント”しながら、最後は伊藤大海に決まった。

開幕2戦目に北山、3戦目は達。開幕4番には郡司を指名し、開幕5番には「モイネロ限定で」という前置きで山県の名を挙げた。

昨年の「ファン感」ではフィナーレのあいさつで「突然ですが、開幕投手を発表します…金村（尚真）くんです」と衝撃発表。さらに本拠地開幕投手に伊藤大海、開幕4番に野村佑希まで指名して、ファンを驚かせた。

一昨年も同じイベントで開幕投手・伊藤大海を発表。22年にはイベントの途中に自身だけ移動し、完成前だったエスコンフィールド北海道から生中継するサプライズ演出を見せ、春季キャンプ初日に紅白戦を行うことも発表した。