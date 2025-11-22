元巨人の江川卓氏（70）が自身のYouTube「江川卓のたかされ」を更新。現役時代に巨人の後輩・斎藤雅樹氏（60）に何かとごちそうした理由を明かした。

2年目のグアムキャンプでは相部屋になった。

斎藤氏は「若手とベテランで相部屋にされた」と振り返ったが、江川氏は記憶になかった。

斎藤氏にとって憧れの存在。忘れるはずがない。さらに江川氏はグアムから日本にかける国際電話の高額料金をすべて持ってくれたという。

日本に戻って宮崎キャンプに合流してからも休日に合わせて食事に誘って貰った。

「“メシ行こう”って何人かで誘っていただいた。イタメシ屋さん（イタリアンレストラン）で、そのとき初めて生ハムメロンを食べて、それがおいしくて」と、思い出を振り返った。

江川氏は「何となく」しか覚えてなかったが、誘った理由は分かるという。

「自分も伊東キャンプで長嶋（茂雄）監督からゴルフ場の伊勢海老カレーをごちそうになった。そのおいしさに感動して、自分も（立場が）近いところまで行ったら絶対に後輩に同じ事しようと思っていた」と、理由を明かした。