俳優北村匠海（28）が22日、都内で開催中の「第26回東京フィルメックス」で、主演映画「しびれ」（内山拓也監督、26年公開）のワールドプレミアとなる舞台あいさつを行った。

内山監督の自伝的な物語で、母と暮らす少年が自分の居場所とアイデンティティーを探し求める姿を描いた。

北村は「心の枯渇がすごく大事だったので、寝ない、食べないという肉体的なところもやりました。北村匠海史上一番、クマが出てる感じなんですが、僕にとっては必要な時間でした」と話した。

また、8割が役作り、2割がその人が持つ個性で役が成り立つという持論だとしたが、今回は「ほくろを消したり、僕自身の2割の個性をかき消すことをやっていました」と明かした。

内山監督については「必ず一緒にやりたい監督としてあった。朝ドラをやっている最中だったので、向き合えるかどうか、かなり迷ったんですが、何度も話し合いを重ねる中、『この映画と一緒に心中してくれ』と言われ胸を打たれました」とオファーを受けた理由を語り、「この日々は間違いではなかった。この作品に出会えて良かった」と感慨を語った。

主人公の少年時代を演じた榎本司、加藤庵次、穐本陽月も出席した。