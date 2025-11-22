¡Úµð¿Í¡Û¥É¥é£²¡¦ÅÄÏÂÎ÷¤¬µåÃÄ»ÜÀß¤Ë´¶·ã¡ÖËÜÅö¤ËÁá¤¯Æþ¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡µð¿Í¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿ÅÄÏÂÎ÷Åê¼ê¡Ê£²£²¡áÁáÂç¡Ë¤¬£²£²Æü¤Ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¿·¿ÍÁª¼ê»ÜÀßË¬Ìä¤Ë»²²Ã¡£Áª¼êÎÀ¤ä¼¼ÆâÎý½¬¾ì¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥ë¡¼¥à¤Ê¤É¤ò¤¯¤Þ¤Ê¤¯¸«³Ø¤·¤¿¡£
¡¡ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿ÅÄÏÂ¤Ï¡ÖÎÀ¤Ï½é¤á¤ÆÆþ¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë£²Ç¯Á°¤Ë¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤ì¤¤¤Ç¡£ËÜÅö¤ËÁá¤¯Æþ¤ê¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£
¡¡°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ÜÀß¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°»ÜÀß¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¥é¥Ü¤ÎÊý¤ÏÁá°ðÅÄÂç³Ø¤â³ä¤È·Ã¤Þ¤ì¤¿´Ä¶¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤âÍÚ¤«¤Ë¾å¤Ç¡×¤È²óÅú¡£¼ïÎà¤ÎËÉÙ¤ÊºÇ¿·µ¡´ï¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤â¤³¤Î¿ôÃÍ¤¬¤è¤±¤ì¤Ðµå¤¬Â®¤¤¤È¤«¤¢¤Þ¤ê¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¡¢Â¬¤ê¤Ä¤Ä¡¢¿¤Ð¤»¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¸«¤Ä¤±¤ì¤ì¤Ð¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿¡£
¡¡ÅÄÏÂ¤Ï¥µ¥¤¥É¥¹¥í¡¼¤«¤éºÇÂ®£±£µ£²¥¥í¤ÎÎÏ¶¯¤¤µå¤òÅê¤²¹þ¤àÊÑÂ§±¦ÏÓ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥É¥é£±¡¦ÃÝ´Ý¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÂ¨ÀïÎÏ¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤ò´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Á°Æü£²£±Æü¤Ë¤Ï²¾·ÀÌó¤ò¹Ô¤¤¡¢ÇØÈÖ¹æ¤Ïµð¿Í¤Îà¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÅê¼êá¤Ç¤¢¤ë¹¾ÀîÂî»á¤¬ÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö£³£°¡×¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌÀÆü£²£³Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿£²£°£²£µ¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ç½é¤á¤Æ¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤òÈäÏª¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£