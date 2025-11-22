◇第45回全日本実業団対抗女子駅伝（クイーンズ駅伝）（2025年11月23日 宮城・松島町文化観光交流館前〜弘進ゴムアスリートパーク仙台＝6区間42.195キロ）

女子駅伝の日本一を決める第45回全日本実業団対抗女子駅伝（クイーンズ駅伝）の前日会見が22日に行われた。

会見には積水化学・山本有真、パナソニック・齋藤みう、大塚製薬・小林香菜、JP日本郵政グループ・谷本七星が出席。華々しい顔ぶれが並んだ。

そんな中、陸上ファンならおなじみ「細かすぎる解説」の増田明美さんも“取材側”で参加。今大会は中継するTBSの「統括」解説の立場で「出番少ないのに来ちゃって失礼します」と選手にあいさつして和ませた。

そのうえで増田さんは、新人の谷本を指名し「トレードマークのヘアバンド、それ持参？」とテーブルに置いてあった谷本の私物をいきなり質問。谷本も笑顔をこぼしながら「はい」と答えた。

「私はチェックだったよ！」と話しかけると、谷本は「チェック？」とさらに和んだ様子。「1区でいきなり大学時代の2つ先輩、（山本）有真さんが“ついにこの時が来たか”って。凄く気合が入っているじゃない？谷本さんも負けず嫌いじゃない？なんか、1区から楽しみね」と話しかけ、山本、谷本両人も大笑いし、谷本が「大先輩の後ろにひっつき、もっつきで走ろうかなと思っています」と答えて、会場に笑いが漏れていた。

クイーンズ駅伝は、前回大会で8位までに入った8チーム（JP日本郵政グループ、積水化学、しまむら、パナソニック、エディオン、岩谷産業、第一生命グループ、資生堂）と、予選会（プリンセス駅伝）を勝ち上がった16チーム（三井住友海上、スターツ、天満屋、京セラ、シスメックス、ユニクロ、ルートインホテルズ、ユニバーサルエンターテインメント、豊田自動織機、大塚製薬、肥後銀行、ノーリツ、東京メトロ、ダイハツ、クラフティア、愛媛銀行）の合計24チームで争われる。