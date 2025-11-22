¡ÚÁ´ÆüËÜ¡ÛÀ¤³¦ºÇ¶¯¥¿¥Ã¥°·èÄê¥ê¡¼¥°Àï³«Ëë¡¡11Ç¯¤Ö¤ê¤Î½Ð¾ì¤ÎÄ¬ºê¤¬ÇòÀ±¥¹¥¿¡¼¥È
¡¡Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ï22Æü¡¢¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç¡ÖÀ¤³¦ºÇ¶¯¥¿¥Ã¥°·èÄê¥ê¡¼¥°Àï2025¡×¤ò³«Ëë¤·¤¿¡£
¡¡AÁÈ¤Ï11Ç¯¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤ÎÄ¬ºê¹ë¤Ï°²Ìî¾ÍÂÀÏº¤ÈÁÈ¤ß¡¢ËÌÅÍ·³¤ÎÂç¿¹ËÌÅÍ¡¢·§ÍòÁÈ¤ÈÂÐÀï¡£ÀèÈ¯¤·¤¿Ä¬ºê¤ÏÂç¿¹¤«¤éÄ¾Á°²ñ¸«¤ÇËÌÅÍ·³Æþ¤ê¤ò¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤¤¤¤Ê¤ê¡ÖËÌÅÍ·³¤ËÍè¤¤¡×¤È¼ê¤òº¹¤·½Ð¤µ¤ì¡¢°®¼ê¤·¤¿¤È¤³¤í¤ò¥é¥ê¥¢¥Ã¥È¤ò¸«Éñ¤¤¡ÖÆþ¤ë¤«¡×¤ÈµñÀä¡£¤½¤Î¸å¤ÏÎ¾¥Á¡¼¥à¤¬Ï¢·È¤ò¸«¤»¤Æ¡¢3¥«¥¦¥ó¥È¤ÏÃ¥¤¨¤º¡£10Ê¬¤¹¤®¡¢Ä¬ºê¤¬Âç¿¹¤òÊá¤Þ¤¨¡¢¥´¡¼¥Õ¥é¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¸«¤»¤ë¤¬¥«¥¦¥ó¥È2¡£10Ê¬45ÉÃ¡¢¹ëÏÓ¥é¥ê¥¢¥Ã¥È¤«¤é¤ÎÂÎ¸Ç¤á¤ÇÄ¬ºê¤¬Âç¿¹¤ò»ÅÎ±¤á¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢°²Ìî¤Ï¡Ö´°àú¡£´°àú¥Ã¥¹¤Í¡£ËÌÅÍ¤È°®¼ê¤·¤¿»þ¡¢²¿¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡×¤È¤¤¤¦¤È¾¡¤Ã¤¿Ä¬ºê¤Ï¡Ö¤¨¤Ã¤·¤¿¤Ã¤±¡©¡×¤È¼ó¤ò¤«¤·¤²¡¢¡Ö¤·¤Æ¤Ê¤¤¡¢¤·¤Æ¤Ê¤¤¡£¤¹¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¡Ö¥¶¥¤¥ª¥ó¤È¥ª¥Ç¥Ã¥»¥¤¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ë¤Þ¤Ç¤ÏÀäÂÐ¤ËÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡¢²¶¤¿¤Á¤Ï¡£¹ë¤µ¤óÍ¥¾¡¤¹¤ë¤Î¤Ï²¶¤¿¤Á¡×¤ÈÍ¥¾¡Àë¸À¤·¡¢2¿Í¤Ç¡ÖHAVOC¡×¤ÈÀ¼¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£