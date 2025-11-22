オリックスの契約更改交渉が２２日、大阪市内の球団施設で行われ、来田涼斗外野手が３００万増の１９００万円、佐藤一磨投手が現状維持の８００万円、吉田輝星投手が９００万減の２８００万円、富山凌雅投手が２００万減の１２００万円、古田島成龍投手が８００万減の２７００万円、小木田敦也投手が７００万減の２３００万円、阿部翔太投手が１１００万減の３７００万円でサイン。なお、小木田の育成再契約が発表されて背番号「１２０」となった。（金額は推定）

来田は今季５０試合で打率・２３４、２本塁打、５打点。この日の契約更改で唯一の増額となった。来季に向けスピードを求めて減量中で現在は既に体重５キロ減の８８キロに。「もう１キロくらい落として筋肉量を増やしたい」と意欲。ダイエットの秘訣（ひけつ）は「本当に炭水化物、ご飯が大好きなので、おかわりなしに。我慢しています」と明かした。

今季ウエスタン１０勝で最多勝の佐藤は来季がプロ７年目で「もう本当にラスト」。今季１軍では３試合で１勝１敗、防御率６・７５。「結果が出てない中で契約してもらった。強い気持ちで臨みたい」と決意を示した。

今年３月に右肘内側側副じん帯再建術を受けて１軍登板なしの吉田は来季へ「来年は２年分の活躍をできるように」。経過は良好で来季に向けて「開幕メンバーに入ることを意識してリハビリしてきたので」と力を込めた。

今年９月に右肘クリーニング手術を受けた古田島は今季２０試合で２勝１敗６ホールド、防御率４・４２の成績で「力になれなかった悔しいシーズン」と振り返った。現在は約３５メートルの距離でキャッチボールを行うなど調整。１年目の２４年は５０試合で２勝１敗２４ホールド、防御率０・７９でブレーク。「（来年は）去年の成績を目指して、ブルペンを支えていきたい。ポジティブにいきます」と意気込みを語った。

４月に右肘のトミー・ジョン手術を受けた小木田は育成契約に。オリックス投手で今年トミー・ジョン手術を受けた投手は吉田、小木田をはじめ宇田川、東山、前。共に励まし合いながらリハビリを重ねた。小木田は「支配下を目指して夏場以降にしっかり１軍の舞台で戦える準備を」と２６年シーズンを見据えた。

秋季キャンプではサイドスローに挑戦した富山は今季登板５試合。「来年はチームの力になって、またリーグ優勝を」。今季は腰痛などで苦しんだ阿部もサイドスローに挑戦中で「（来年に）活躍しないと僕は終わりだと思っている。あと、２年間チームが勝てていない。勝ててないと楽しくないですし、負けることほど悔しいものもないので絶対に勝ちたい」と胸中を口にした。