町田vs神戸 試合記録
【天皇杯決勝】(国立)
町田 3-1(前半2-0)神戸
<得点者>
[町]藤尾翔太2(6分、56分)、相馬勇紀(32分)
[神]宮代大聖(62分)
<警告>
[町]ドレシェヴィッチ(37分)、中山雄太(49分)、谷晃生(88分)
[神]武藤嘉紀(42分)、山川哲史(73分)
観衆:31,414人
主審:木村博之
副審:渡辺康太、坂本晋悟
