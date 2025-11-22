├町田が天皇杯制覇!! 黒田剛監督3年目で悲願の初タイトル、神戸は連覇ならず

├天皇杯決勝も…空席目立つ国立競技場の観客数は3万1414人、ルヴァン杯決勝の半分

├黒田剛監督が“8度目”の日本一! 国立決勝で予言も采配も的中…中山雄太「やっぱり勝負師だなと」昌子源「疑うことはない」

├高校サッカーの名将たちが受け継いできた“教え”…町田・黒田剛監督が明かす、天皇杯優勝を左右した“魔物”の正体

└ルヴァン杯から半減3万1414人…空席目立った天皇杯決勝にJFA宮本会長「理由、背景はもう少し深掘りする必要がある」