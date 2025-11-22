タレントの里田まいが、11月22日までにInstagramのストーリーズを更新。《テニスも大好きでもっと上手くなりたいけど、ゴルフももっと上手くなりたい》とつづり、ゴルフウェア姿でグリーン上に立つ写真を投稿した。

この投稿の写真では、里田ひとりしか写真に写っていなかったが、夫で、2025年9月30日の対中日ドラゴンズ戦で日米通算200勝を達成した読売ジャイアンツの田中将大投手も、11月19日までに自身のInstagramを更新。このときのゴルフの様子を伝えており、話題になっている。

《妻としおりんとゴルフ 笑いが絶えないラウンドでした》とつづり、里田と「ももいろクローバーZ」の玉井詩織との、ゴルフ場でのスリーショットを公開した。

このスリーショットにはInstagramのコメント欄にはファンから

《マーくん ほんと夫婦仲良いよね−ステキ》

《なんちゅー組みあわせ（もっとやれ）》

などと歓喜の声があがっていたのだが、女性2人と田中との体格差があまりにも大きかったためか

《女性陣おふたりと並ぶと……！マー君ってこんなサイズ感なのですね！》

《やっぱり スポーツ選手 デカいね》

と、田中の大きさに驚く声も集まった。

スポーツ紙記者が言う。

「田中投手はアイドルに詳しく、妻の里田さんも元アイドルです。『ももクロ』ファンを公言していて、2012年11月のXでは、メンバー全員が好きという、いわゆる“箱推し”であることを明かしていました。2012年以降は毎年、自身の登場曲に『ももクロ』の楽曲を使用しています。

事務所の記載などによると、里田さんは161cm、玉井さんは158cmと決して小柄ではないのですが、田中投手は188cmと背が高いので、写真では大きさが際立ちました。しかも体の横幅が女性陣の2倍くらいあるので、なおさら大きく見えるのだと思います。テレビなどで観る競技中の印象よりも、アスリートのみなさんは実際にお会いすると、大きく見えことが多いですよ」

現在、日米通算勝利数歴代1位はサンディエゴ・パドレスのダルビッシュ有投手の208勝。10月下旬に右ひじの手術を受けたダルビッシュは、来シーズンは全休の予定だ。オフに英気を養っている田中投手には、来シーズンで9勝以上をあげてのダルビッシュ超えの期待がかかっている。