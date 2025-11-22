【スーパーフォーミュラ】第11戦 （11月22日／鈴鹿サーキット）

国内最速を競うスーパーフォーミュラの終盤戦となる第11戦決勝は、予選ポールポジション（PP）の岩佐歩夢がオープニングラップでクラッシュする衝撃的な展開となった。

波乱のレースは、岩佐のチームメートでベテランの野尻智紀（TEAM MUGEN）が、今季初勝利を飾った。

レースはスタートに先立つフォーメーションラップで、小高一斗（KDDI TGMGP TGR-DC, Car No. 28）のマシンにトラブルが発生してストップし、スタートディレイとなる波乱の展開。そして、オープニングラップで、さらなる波乱が鈴鹿を騒然とさせた。

ランキング2位の岩佐はスタートで出遅れ、首位をチームメートの野尻に明け渡した。その直後の逆バンクで岩佐のマシン・右リアが、予選3位のイゴール・オオムラ・フラガ（PONOS NAKAJIMA RACING）のマシン・左フロントと接触した。岩佐のマシンはそのままコースアウトしクラッシュ。自力で脱出は果たした岩佐はヘルメットのバイザーを上げて首を大きく振る様子も見られた。アクシデントは逆転王座を目指す中で大きな痛手となった。この接触について、解説の中山雄一氏は「ほとんど真横にイゴール選手が入っていたので…そこに対して岩佐選手が少し切り込みすぎてしまったかな」とコメント。

オープニングラップでチャンピオン候補の一角が姿を消したこのレースは、その後もセーフティカー（SC）が出動する荒れた展開となったが、最終的に野尻が制し、今季初勝利を挙げた。野尻は予選でも岩佐に次ぐ2番手につけており、チームMUGENがフロントローを独占していた。

一方、選手権首位の坪井翔（VANTELIN TEAM TOM’S）は、予選9位スタートから4位フィニッシュでポイントを獲得。ノーポイントに終わった岩佐との差は一気に広がり、16.5点差となった。残すは23日決勝の2レースで、最大40ポイントの獲得が可能だが、ランキング首位の坪井に追いつくためには、岩佐にとって厳しい状況となった。（ABEMA『スーパーフォーミュラ2025』／(C)JRP）