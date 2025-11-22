◇サッカー天皇杯決勝 町田 3-1神戸(22日、国立競技場)

町田が神戸を下し、天皇杯で初優勝を手にしました。

前半に藤尾翔太選手、相馬勇紀選手のゴールで2点をリードした町田は、後半に1点を返されるものの、藤尾選手がこの試合2点目となる得点をあげ3-1で勝利しました。

試合後に黒田剛監督はインタビューに応じ、優勝の喜びをこのように語りました。「J1で2年目の新参者ですけど、1989年から37年かけて関東4部リーグから這い上がってきた皆さんの思いが、今日こうして日本一ということで、本当にひとつになって戦えたこと、そして優勝をもたらすことができたこと、本当に皆さんのおかげだと思っています」

攻撃陣が得点力を発揮し、ディフェンディングチャンピオンの神戸に完勝。この試合プランについて黒田監督は「このファイナル、立ち上がり15分で決まると選手たちに言ってましたけど、まさに早い得点からの追加点と、選手たちは我々スタッフの言うことを誠実に聞き、見事に実践してくれたなと感謝しています」と選手たちを称賛しました。

さらに黒田監督はプロのクラブを率いて初のメジャータイトル獲得。「感慨深いものがありますけど、まずはここまで必死に耐え抜いてくれた選手たちと、それを支えたスタッフ、ファン、サポーターの方々に本当に感謝の気持ちをお伝えしたいなと思いました」と述べました。

そして今後の目標については「やはりJ1リーグで常に上位を取り続けること、そしてアジアでももう一つ上の段階を目指して頑張っていきたいなと思っています」と述べ、さらなる躍進を誓いました。