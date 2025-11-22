Çò¤¤±©¤ò·ì¤ÇÀ÷¤á¤¿¥ª¥ª¥Õ¥ë¥Þ¥«¥â¥á¤ä³§´ûÆü¿©¤òÇØ¤ËÈô¤Ö¥°¥ó¥«¥ó¥É¥ê¡¢Ä»¼Ì¿¿¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¼õ¾Þºî¤ò¾Ò²ð
¡ÊCNN¡Ë2025Ç¯¤Î¥Ð¡¼¥É¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¤Ç¤Ï¡¢Çò¤¤±©¤¬·ì¤ÇÀÖ¤¯À÷¤Þ¤Ã¤¿¥ª¥ª¥Õ¥ë¥Þ¥«¥â¥á¡¢¾®µû¤Î·²¤ì¤òÊá¿©¤¹¤ë¿åÄ»¡¢¤½¤·¤Æ¸«ÅÏ¤¹¸Â¤ê¤ËÂ³¤¯ÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ë¤Ë¤È¤Þ¤ë°ì±©¤ÎÄ»¤òÂª¤¨¤¿ºîÉÊ¤Ê¤É¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
10Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ï¡¢Ä»¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò¤¿¤¿¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ä»Îà¤ÎÊÝ¸î³èÆ°¤ò»Ù±ç¤·¡¢Ä»¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¶¼°Ò¤Ø¤Î°Õ¼±¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤Ï2Ëü5000ÅÀ¤òÄ¶¤¨¤ë±þÊç¤¬¤¢¤ê¡¢¾Þ¶â4000¥É¥ë¡Ê¸½ºß¤Î¥ì¡¼¥È¤ÇÌó63Ëü±ß¡Ë¤ÎÂç¾Þ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¶¥¤¤¹ç¤Ã¤¿¡£
¥«¥Ê¥À¿Í¼Ì¿¿²È¥ê¥í¥ó¡¦¥¬¡¼¥Ä¥Þ¥ó»á¤¬¡¢³§´ûÆü¿©¤òÇØ·Ê¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¥°¥ó¥«¥ó¥É¥ê¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤òÂª¤¨¤¿°õ¾ÝÅª¤ÊºîÉÊ¤ÇÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£1Ç¯¤¢¤Þ¤ê¤Î½àÈ÷´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ¡¢¥á¥¥·¥³¡¦¥·¥Ê¥í¥¢½£¤ÎÅì³¤´ß¤Ç¤³¤Î¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤·¤¿¡£³¤Ä»¤¬ÉÑÈË¤ËË¬¤ì¤ë¾®¤µ¤ÊÅç¡¹¤Î¶á¤¯¤Ë¥Ü¡¼¥È¤ò¤È¤á¡¢·î¤¬ÂÀÍÛ¤ò²£ÀÚ¤ë¤Î¤ò¿ÉÊú¶¯¤¯ÂÔ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Æ±¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¡¢¥¦¥£¥ë¡¦¥Ë¥³¥ë¥º»á¤ÏÀ¼ÌÀ¤Ç¡Ö·æ½Ð¤·¤¿¼Ì¿¿»£±Æ¤Ë¤Ï¡¢Âî±Û¤·¤¿µ»½Ñ¡¢·Ý½ÑÅª¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¸¥¿È¤¬É¬Í×¤À¡×
¡Ö¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡¢¿Í´Ö¤ÎÁÏÂ¤À¤¬À®¤·¿ë¤²¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤òÁ¯¤ä¤«¤Ë»×¤¤½Ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë²èÁü¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤¢¤Õ¤ì¤ëÀ¤³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Áñ¸·¤Ç¼«Á³³¦¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¤¿¤¿¤¨¤ë¤Î¤Ï¤¹¤¬¤¹¤¬¤·¤¤¡×¡Ê¥Ë¥³¥ë¥º»á¡Ë
¤³¤Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ÎÃæ¿´¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¼«Á³³¦¤ÎÊÝ¸î¤À¡£À¤³¦Ãæ¤ÎÄ»ÎàÊÝ¸î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë»ñ¶â¤òÄó¶¡¤¹¤ë»üÁ±ÃÄÂÎ¥Ð¡¼¥º¡¦¥ª¥ó¡¦¥¶¡¦¥Ö¥ê¥ó¥¯¤ÈÄó·È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ë¥³¥ë¥º»á¤ÏCNN¤ËÂÐ¤·¡¢¤³¤Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¼Ì¿¿¤òÉ½¾´¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¼Ì¿¿¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢ÂçÀÚ¤ÊÊª¸ì¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
