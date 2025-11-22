町田が神戸を3-1で下した

天皇杯の決勝戦が11月22日に行われ、FC町田ゼルビアがヴィッセル神戸を3-1で下し、クラブ初の天皇杯優勝を果たした。

試合後のフラッシュインタビューで町田のDF昌子源は涙ながらにサポーターへ感謝の思いを伝えた。

神戸との対戦となった一戦は前半6分、左サイドからのクロスをFW藤尾翔太が相手Gkの前で合わせて先制に成功。さらに前半32分、FWミチェル・デュークが裏に走り出したMF相馬勇紀へ絶妙なロングスルーパスを通すと、パスを受けた相馬が左足でGK前川黛也との1対1を制して、2点目となるゴールを決めた。

さらに後半11分、敵陣でボールを受けた藤尾が左足を振り抜きゴール右隅に突き刺した。その後神戸の猛攻を1点に収めた町田がクラブ史上初となる天皇杯優勝を果たした。

試合後のフラッシュインタビューで昌子は「やはりホッとした感情があります」と試合終了の笛を聞いた瞬間の感情を明かし、「やっぱり近年のJリーグを常に引っ張ってきた象徴的なチームなので、そこをしっかり最後破ろうとチームの約束事として決めていたので、神戸さんだったから自分たちも素晴らしいパフォーマンスができたと思ってます」と、対戦相手にも触れつつ振り返った。

「やはりタイトルを0から1にするのが一番難しいことだと思いますし、僕も鹿島時代に色々なタイトルを獲らせていただきましたけど、その時は本当に僕もまだまだ若手で、先輩におんぶに抱っこの状態で獲らせていただいた。今回は自分が何としてもチームの先頭に立って、必ずカップを掲げるんだという思いでこの1週間準備してきました」

そして最後にはサポーターへ向けて「僕個人の意見にはなるんですが、Jリーグで川崎戦の後の皆さんの姿勢を見て、すごく心を打たれる部分がありました。あの時に見せていただいた皆さんの姿を見て本当に心を打たれました。あなたたちのためにやらないといけないんだって強く思いました。本当にありがとうございます、おめでとうございます」と締めくくった。

町田は8月31日の川崎フロンターレ戦で3-5と敗戦を喫し、13試合無敗が止まった。この試合後、サポーターへの挨拶のシーンで昌子は涙を浮かべていたが、サポーターから激励のメッセージを受け取っていた。（FOOTBALL ZONE編集部）