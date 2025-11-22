◆第６１回福島記念・Ｇ３（１１月２２日、福島・芝２０００メートル、良）

３歳から９歳の各世代による１６頭立てで争われたハンデ重賞で、１番人気でトップハンデタイ５８・５キロ、アレクシ・プーシャン騎手騎乗のエコロヴァルツ（牡４歳、栗東・牧浦充徳厩舎、父ブラックタイド）は直線追い込むも、２着に終わった。

２３年の朝日杯ＦＳ２着馬は、２４年セントライト記念３着、２５年中山記念２着のほか、Ｇ１でも今年の大阪杯４着があるなど上位争いしていたが、またしてもタイトルには届かなかった。今秋、短期免許で来日した、フランスで活躍する２５歳のプーシャン騎手も、初のＪＲＡ重賞獲得を、あと一歩のところで逃した。

勝ったのは２番人気でハンデ５４キロ、津村明秀騎手騎乗のニシノティアモ（牝４歳、美浦・上原佑紀厩舎、父ドゥラメンテ）で、勝ち時計は、１分５９秒９。３着は７番人気のパレハ（鮫島克駿騎手）だった。

アレクシ・プーシャン騎手（エコロヴァルツ＝２着）「リズム良く運べたが、ペースが流れなかった。一生懸命走っているが、ハンデ差もあった。コーナーでバランスを取りづらいところがあったので、広いコースの方がよさそう」

鮫島克駿騎手（パレハ＝３着）「具合は非常に良かったですね。スローペースでも折りあえるのが強み。それで最後の脚を使えましたし、今までにないレースができました。力をつけていますね」

和田勇介調教師（アラタ＝４着）「斤量ですね。レースは完璧でした。それくらいしか敗因がみつかりません」

古川吉洋騎手（シリウスコルト＝５着）「ペースが遅すぎた。１コーナーで２、３番手の馬が引いてきて流れが悪くなった。でもそこからまた頑張ってくれました」

戸崎圭太騎手（クリスマスパレード＝６着）「スタートを出てくれてイメージ通り走れましたが、乗り味はいいのですが、グッと沈まないというか、踏ん張りが利かないかんじでした」

石川裕紀人騎手（リフレーミング＝８着）「具合の良さは感じましたが、ペースが流れなかったので」

酒井学騎手（クリノメイ＝９着）「ペースが遅くてスペースがなく、何もできなかった」

三浦皇成騎手（バビット＝１２着）「やりたい競馬はできました。使ってもっと良くなりそうです」

松若風馬騎手（イングランドアイズ＝１５着）「返し馬でイライラしていて、レースでは前進気勢がありませんでした」

佐々木大輔騎手（アンリーロード＝１６着）「３コーナーで他馬にぶつけられて歩様が乱れて追えませんでした」