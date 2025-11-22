お笑いコンビ「霜降り明星」のせいや（33）と粗品（32）が、21日深夜放送のニッポン放送「霜降り明星のオールナイトニッポン」（金曜深夜1・00）に出演。「M−1グランプリ2025」準決勝進出コンビについて語った。

20日に発表された準決勝進出30組についてトークするコンビ。せいやが「いろいろ言いたいことあるけど、ミキな」と切り出すと、粗品も「ミキー！！」と便乗。

粗品は「これミキ、今のミキが準決行くのどんだけムズいか。ようすねずに挑戦し続けた」と絶賛。せいやも「ほんまに凄いこと。だってもう、行かん、行かしてくれへんよな。ウケへん」とし「これはもう名もなき、誰も意識してないけど空気やねんな。賞レースってどうしても無名の方が強いのよ」と、自身らと同世代で、デビュー時から数々の番組や舞台で共演してきた結成14年目のコンビの暗躍を絶賛した。

粗品は「ミキは、ゆにばーすとかもそうやけど、一旦もう“1個前のM-1の決勝の人でしょ”みたいな。可哀想」。せいやも「だって2016とかやろ？決勝行ってるの。いや、これ10年経ってまた準決来んの、どんだけムズいか」と続くと、粗品は「よう行ったね、ミキ。最高や」と賛辞を惜しまなかった。

既に売れっ子であるにもかかわらず大会に挑戦し続けたコンビについて、せいやは「さや香とかマユリカとかでも、もう出んのやめようっていう感じやけど。ミキは出続けて、準決行くっていうのがこれ凄い。準々で落とされてた、去年とか良いネタで」。粗品も「そう、去年惜しかったよなぁ」とし、昨年大会の屈辱が今年の躍進につながっていると分析。

せいやが「これ、ミキがもし決勝上がったら、感動するね」と振ると、粗品は「感動すんねん。優勝なんかしたら、ほんまに泣くで。テレ朝駆けつけるで、マジで。ミキが優勝したらそれやな」と語った。

ミキは2012年結成の兄弟コンビ。M-1は2015年大会から今大会まで毎年エントリーしている。17年は決勝に進出3位。18年は敗者復活で決勝進出。以降は一度も決勝戦まで進んでいない。