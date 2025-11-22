加齢にともない倦怠感があったら何に気をつけるべきか。医師の石川英昭さんは「倦怠感の背後に、慢性腎臓病（CKD）が隠れている可能性がある。高齢者は、高血圧や糖尿病、肥満といった生活習慣病が、さらに腎臓に負担をかける。ふらつきを感じたり、階段の昇り降りで息切れがするなど、貧血が見られたら一度CKDを疑うといい」という――。

※本稿は、石川英昭『幸せな老衰 医師が伝える叶えるための「3つの力」』（光文社）の一部を再編集したものです。

■そのダルさ、隠れCKD（慢性腎臓病）が原因かも

加齢とともに疲れやすくなるのは、多くのお年寄りが感じる自然な変化です。

しかし、その倦怠感の背後に、慢性腎臓病（CKD）が隠れている可能性があることをご存じでしょうか？

この病気は初期にはほとんど自覚症状がなく、静かに進行していきます。特に高齢者に多く見られる病気であり、「幸せな老衰」を考える際に無視できない課題です。そこで私は「隠れCKD」と呼び、注意を促したいのです。

腎臓の機能は、老化で自然に低下しますが、高血圧や糖尿病、肥満といった生活習慣病が、さらに腎臓に負担をかけます。これらの要因が重なることで、高齢者ではCKDが発症しやすくなるのです。

CKDは、腎臓の機能が徐々に低下し続ける病気です。進行すると腎不全となり、人工透析や腎移植などの腎代替療法が必要になる場合もあります。恐ろしいのは、腎臓は非常に健気で「我慢強い」臓器であるため、症状が出た時にはかなり進行していることが多い点です。

診断には採血と採尿が必要で、腎臓の働きを示す「クレアチニン値」や「eGFR」と呼ばれる数値を確認します。近年では健康診断でこれらの数値が表示されることが増えていますが、それでもまだCKDの認知度は低いのが現状です。

■薬の組み合わせが腎臓に負担をかけている場合も

進行したCKDでは、貧血がよく見られます。腎臓は赤血球の成長に欠かせないホルモンを分泌していますが、腎機能が低下するとその分泌が減少するためです。その結果、ふらつきを感じたり、階段の昇り降りで息切れがすることもあります。

「歳のせいでスタミナがなくなった」と思い込んでしまいがちですが、実はCKDによる貧血が原因かもしれないのです。

腎臓はさまざまな薬の影響を受けやすい臓器です。特に注意したいのは、鎮痛剤です。たとえば、内科で血圧を下げる薬や利尿剤を処方されている方が、整形外科や歯科で痛み止めを追加されることがあります。こうした薬の飲み合わせが原因で、急性腎障害（AKI）を引き起こすリスクが高まるのです。

特にご高齢の方は、複数の診療科に通院し、多くの薬を服用していることが少なくありません。そのため、知らないうちに薬の組み合わせが腎臓に負担をかけている場合があります。つまり、ご高齢の方は、もともとAKIを発症しやすい状況にあるのです。

急性腎障害（AKI）は、早ければ数時間で腎臓の機能が急激に失われることがあるため、迅速かつ適切な治療を受けなければ命に関わる危険な病状です。特にCKD（慢性腎臓病）の方では、このリスクがさらに高まります。

さらに問題なのは、CKDと診断されていない場合です。CKDは自覚症状がほとんどないため、知らないうちに腎臓への負担が重なり、気づいた時には深刻なダメージが進行していることがあります。これを防ぐためにも、定期的な検査で腎機能をチェックすることがとても大事なのです。

■「腎臓専門医」を頼る

また、薬を安全に使用するためには、複数の医療機関で処方を受けている場合でも、全体の服薬状況を一人の医師に伝えることが欠かせません。

医師には、内服薬だけでなく、市販薬やサプリメントも含めて、正確に情報を共有してください。これにより、薬の組み合わせによる腎臓への負担を軽減し、不要なリスクを避けられます。

実際に「CKDの疑いです」と開業医から紹介された高齢の患者さんに対して、服用している薬を調整した結果、腎機能の数値が改善したケースもあるのです。

腎臓病の診断と治療には、専門的な知識が必要です。あまり馴染みがないかもしれませんが、腎臓病に関しては「腎臓専門医」を頼ってほしいのです。

残念ながら、CKD（慢性腎臓病）は完治しない病気です。その理由は、腎臓の基本的な構造単位である「ネフロン」が再生しないからです。

腎臓は血液をきれいにするフィルターのような役割を果たしており、ネフロンはその中で老廃物を処理する小さな「工場」のように働いています。一つの腎臓に約100万個以上存在するこれらのネフロンが、さまざまな要因で減少し、腎機能が低下していくことで、CKDが進行します。

■完治しない病気だが、天寿を全うできる

私もCKDの患者さんを診察する際、「完治しない病気です」とお伝えすることもあります。しかし、それは決して悲観的なものではありません。適切な治療を受けることで病気の進行を遅らせ、特にご高齢の患者さんでは「天寿を全うする」ことが十分に可能です。

石川英昭『幸せな老衰 医師が伝える叶えるための「3つの力」』（光文社）

近年では新しい薬が開発され、その効果を実感する場面も増えてきました。それによって、生活の質（QOL）を保ちながら安定した状態を維持できるケースも少なくありません。

また、看護スタッフや管理栄養士さんといった医療のプロたちに、生活の悩みや不安を気軽に話してみてください。たとえば、「こういう食事が好きなんだけど、工夫できる？」「薬が増えてきて大変なんだけど、どうすればいい？」といった些細な質問でも構いません。患者さん一人ひとりの生活に寄り添い、力になってくれる頼もしい存在なのです。

最近では、CKDの進行を抑えるために、運動療法も有効であることがわかってきました。リハビリスタッフからそうした指導を受けられる医療機関も増えてきています。

さらに、CKDが一定の進行度に達すると、「障害認定」を受けられる場合があります。この認定を受けることで、経済的な負担の軽減や福祉サービスの利用が可能になります。見逃さずに申請を検討することが大切です。

■治療は信頼できる医療チームに任せる

ただし、障害認定には専門的な判断や書類の準備が必要なため、腎臓の病気に詳しくない医師では対応が難しい場合があります。

こうした制度の利用についても、腎臓の専門医に相談することが必須です。専門医は患者さんの状態を適切に評価し、必要な支援が受けられるようサポートしてくれる存在です。

一方で、世の中には「これで腎臓病が治った」と喧伝する本やサプリメントが少なくありません。極端な食事制限や、不確かな健康情報に振り回されることで、かえって心身の健康を害してしまうこともあります。

そのため、治療は信頼できる医療チームに任せ、医師が処方する薬を上手に活用することが肝心です。

CKDの末期には、尿毒症というさまざまな自覚症状に苦しむことになります。この段階に至ると、腎代替療法（透析や腎移植）が必要になりますが、これは患者さん本人だけでなく、同居するご家族にも大きな負担をかける治療です。

透析がどのようなものか、また自分が腎移植を受けられるのか、などについて、専門の医療スタッフとの十分な話し合いが必須です。

■チーム医療の体制はしっかりと整っている

繰り返しになりますが、「倦怠感」に潜む隠れCKDがあるのです。

CKDについては、「できれば知らずにいたい」「病気が見つかると悲観してしまう」というお考えもあるでしょう。

しかし、CKD患者さんを支えるチーム医療の体制はしっかりと整っています。専門医や医療スタッフのサポートを受けながら、病気と上手に向き合い、できる限り穏やかに日々を過ごす方法を一緒に見つけてください。

石川 英昭（いしかわ・ひであき）

医師

1973年、岐阜県生まれ。東海大学医学部卒業、名古屋大学大学院にて医学博士取得。腎臓専門医、透析専門医。現在、医療法人偕行会城西病院副院長、聖隷クリストファー大学臨床教授。勤務医として20年以上腎臓病診療に携わると同時に、老衰患者の「看取り医」としての職務を担っている。

（医師 石川 英昭）