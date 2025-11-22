Visa、「飲食業界イノベーションWeek」に出展 - 仕入・支払などを効率化する最新B2B決済ソリューションを紹介
ビザ・ワールドワイド・ジャパンは12月3日、幕張メッセで開催される「飲食業界イノベーションWeek」にブース出展する。
ブースのイメージ
近年、飲食業界では、深刻な人手不足や原材料・光熱費の高騰といった課題に直面しており、経営効率の改善が急務となっている。さらに、現金管理や経費精算にかかる時間と手間は、店舗運営において大きな負担となっている。こうした状況に対し、同社の法人カードとデジタル決済ソリューションは、業務効率化と経費管理の最適化を実現する。
今回のブースでは、飲食店・食品メーカー・流通事業者向けに、仕入・支払・経費精算を効率化するVisaビジネスカードの特長や、業界での活用事例、最新ソリューションを紹介する。
開催日時は12月3日〜12月5日10:00〜17:00まで。出展ブースの位置は「11ホール 働き方改革ゾーン 14-11」となる。
