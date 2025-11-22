仕事を始める前に心を整えるには何をすればいいか。通勤前に神社、カフェ、公園など、あなたの心が癒され、気分がよくなる場所に寄り道すると効果的だという。『すぐやる人の小さな習慣』（三笠書房）より紹介しよう――。

※本稿は、大平信孝、大平朝子『すぐやる人の小さな習慣』（三笠書房）の一部を再編集したものです。

■「いま」を楽しむことで「理想の朝」を手にする

誰だって、イライラ・モヤモヤしたり、時間に追われたりせずに、気分よく朝をスタートさせたいもの。でも現実は、寝不足だったり、二日酔いだったり、体調がすぐれなかったり、寝坊したり、子どもに手がかかったり、仕事の締め切りに追われていたりで、理想通りにすごせないことが多いのではないでしょうか。

「明日こそは」「一段落したら」「時間があれば」……、という条件つきで理想通りの朝をすごしたいと思う方も少なくないはずです。でも、条件が整う「いつか」を待っていても、理想の朝は永遠にやってきません。

なぜなら、「いつか」は永遠にこないからです。私たちには常に「いま」しかないのです。だから、理想の朝をすごしたいなら、「いま」実践しましょう。

そこで、あわただしい中で、「いま」気分よく朝をスタートさせることができるための小さな習慣をご紹介します。

それは、朝の「ドリンクタイム」。

1杯のお気に入りのドリンクを飲む間だけ、すべてのことをいったん脇に置いて、自分の「理想の朝」をすごしてみるのです。

朝は、1日で一番忙しい時間かもしれませんが、「自分のためだけに使う」時間を、あえて確保する。

「まず、自分を満たす」ことで、気持ちに余裕が生まれ、自分を心地よい状態に保つことができます。1日の「入」の時間に気分よくすごすことができれば、日中何が起こっても、短時間でグッドコンディションに戻すことができます。

というのも、私たちは、気分がいいときは物事のプラスの面が見えやすくなり、気分が悪いときは物事のマイナスの面が見えやすくなります。これを、心理学用語では、「気分一致効果」といいます。

つまり、1日の「入」の時間に心地よい状態になると、ポジティブな発想になるので、物事や人に対して柔軟に対応することができるのです。

■毎朝3分間のコーヒータイム

私は、毎朝「入」の時間に、1杯のコーヒーを自宅で飲むことを小さな習慣にしています。高校生の息子たちもいるので、朝はバタバタしていますが、コーヒーを飲む3分間だけは、ゆったりとすごすようにしています。

たとえ、心配事があったとしてもいったん脇に置き、「ただただ、いまを味わう」ようにしています。

時間がないという方は、駅に向かう途中のカフェでお気に入りのドリンクを飲んだり、コンビニや自販機で缶コーヒーを買ったりするだけでも、自分のために時間を使うことになります。

私のお客さんのなかには、ポットに入れた紅茶を、朝一番にオフィスのデスクで味わうことを小さな習慣にされている方もいます。

彼女には、小さい子どもがいて自宅ではゆっくりできないので、ドリンクタイムを会社で取ることにしたそうです。それだけでイライラが減って、余裕を持って仕事に対応できるようになったと、教えてくれました。

仕事が始まると、緊急の案件やトラブル処理、お客さんの都合など、さまざまな外的要因に対応することを求められるので、自分の都合やペースですごすことは難しくなります。

つい、自分を満たすことを後回しにしたり、自分をおろそかにしてしまいがちです。だからこそ、1日の始まりに意識して「自分だけのために」時間を使ってみてください。

■心が落ち着く「ホーム」を会社の近くに設定

神社、カフェ、公園など、あなたの心が癒され、気分がよくなる場所に、通勤前に寄り道する。

サッカーや野球などのスポーツでは、「ホーム（グラウンド）」と「アウェイ」という言い方をします。

そして、野球、アメリカンフットボール、バスケットボール、サッカー、アイスホッケーなどのプロリーグ戦の結果から、敵地であるアウェイでの試合よりも、本拠地のホームでの試合のほうが勝率が高くなるというアメリカでの研究データがあります。

ホームの試合だと、グラウンドや芝生に馴染んでいたり、サポーターの応援の力を得られ、実力を発揮しやすくなるからです。この現象は、「ホームアドバンテージ」と呼ばれています。

私たちにとって、オフィスが「ホーム」であるのが理想です。しかし実際には、仕事がうまくいかない、苦手な上司がいる、残業続きで会社にいるのがつらいなど、「アウェイ」と化している方も少なくないのではないでしょうか。

そんなときは、心が落ち着く「ホーム」を会社の近くに設定します。仕事や人間関係で行き詰まったときにも、あなたがホッとできる場所があると、何かと心強いです。

■「自分の居場所は、自分で作る」と決める

私のお客さんのなかには、毎朝神社の境内を通って、出勤している方がいます。神社は、彼にとって「パワースポット」なのです。ほんの数十メートル神社を通り抜けるだけで、清々しい気持ちになれるのだと、教えてくれました。

大平信孝、大平朝子『すぐやる人の小さな習慣』（三笠書房）

通勤途中にあれば、神社でなくてもかまいません。行きつけのカフェやコンビニでも、芝生がきれいな公園でもいいです。特定の場所が見つからなければ、「お気に入りのルート」にそって通勤する小さな習慣を試してみてください。

ジメジメした暗い場所や、イヤな臭いがするような通りは避け、朝のフレッシュな「気」を感じられるルートを選ぶのがポイントです。

社内の環境は、あなたの自由にはならないことが多いかもしれません。けれど、自分が居心地よく感じてパフォーマンスを発揮できる場所を、誰かが作ってくれるのを待っているだけでは、何も変わりません。

「自分の居場所は、自分で作る」

そう決めてしまったほうが、気分よくすごせます。「通勤」という朝の何気ない時間も、ちょっと工夫することで、心地よくすることもできるのです。

あなたの「パワースポット」を、ぜひ自分で作ってみてください。

----------

大平 信孝（おおひら・のぶたか）

メンタルコーチ

アンカリング・イノベーション代表。目標実現の専門家。長野県生まれ。中央大学卒業。脳科学とアドラー心理学を組み合わせた独自の目標実現法「行動イノベーション」を開発。現在は、法人向けに、チームマネジメント・セルフマネジメントに関する研修、講演、エグゼクティブコーチングを提供している。個人向けには「行動イノベーション年間プログラム」とオンラインサロンを主宰。近著に『やる気に頼らず「すぐやる人」になる37のコツ 科学的に先延ばしをなくす技術』『指示待ち部下が自ら考え動き出す！』（ともにかんき出版）、『先が見えなくても、やる気が出なくても 「すぐ動ける人」の週1ノート術』（PHP研究所）。公式サイト。

----------

----------

大平 朝子（おおひら・あさこ）

問題解決の専門家

国家公務員試験を主席合格。裁判所書記官として年間2000件の記録を扱う中で､問題解決のある法則を発見し、独立。教育団体､女性団体､外国人リーダー向けに、研修を実施。無職の夫をベストセラー作家にした手法が注目され、女性経営者など3000人以上の問題解決に携わる。現在は、2人の息子の育児に加え、夫・プロコーチ大平信孝主催のコーチングスクールNEXTのマネジメント、コラム執筆も行なっている。

----------

（メンタルコーチ 大平 信孝、問題解決の専門家 大平 朝子）