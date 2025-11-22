「私も同じ」と共感の嵐。「私だって我慢してた」友人の指摘にカッとなり反撃。後に残る深い自己嫌悪【ママリ】

つい「私だって我慢してたよ」と言い返してしまう性格にモヤモヤ

自分のダメなところを晒すようで情けないですが

つぶやきです。。



ここ12.3年の間で、中学高校大学とそれぞれの時代から仲良くしてきた友人3人と、別々のタイミングですが大きな喧嘩をしてしまい、お互い様な部分はあるだろうけど、でも3人って多いよな…私に問題があるんだなと、なんだか情けなくなってきました。。



相手から指摘されると、「私だって我慢してたよ」と言い返してしまう性格です。

言い返さなければ仲良くできたのかな…

言い返し方が悪いのかな…



最近夢で、仲良くしていた時みたいに騒いだりしている

夢をみたので、色々考えてしまっています…



長年の友人から何かを指摘された時、つい「私だって我慢してた」と言い返してしまう…そんな自分の性格に悩む投稿者に、同じような経験をしたママから共感とアドバイスが寄せられました。

指摘されるとつい言い返してしまう性格を自覚しながらも、大切な友人との関係が壊れてしまった悲しみや、自分に問題があるのではという反省の気持ちが伝わってきます。そんな投稿者さんの悩みに、同じような経験をしたママたちからも温かい返事が寄せられました。

ママたちから寄せられた回答

投稿に対して寄せられた声をピックアップしてご紹介します。

静かにフェードアウトしてしまう

我慢してたよと言えるほど

仲が良かったんですね。

それはそれで羨ましいです



私は静かフェードアウト

してしまうタイプです



狭く浅くのタイプなので

ほんとに仲良い友達は数人



過去に仲良かった

親友とまで思っていた友達を

避けて離れたことがあります

相手を傷つけました

当時の私は学生で

大好きすぎて嫉妬し

結果友達ではなくなりました



大切な友達との喧嘩って

言い返すのとは対照的に、静かに距離を置いてしまうという方からの共感コメント。どちらも大切な友人を失う辛さは同じですね。

確証バイアスという思考の癖

承認欲求がお強いんでしょうね😊

視野を広げて、言葉をストレートに受け取れるようになると揉めなくなるかもですね。

指摘された内容にもよりますが、何かしら改善したほうがよりよい人生になると思ったから言ってくれたのではないかなって想像します。

ひとりなら喧嘩もあるよね…と思いますが、古い友達が三人ってことは、やはりあなたのために言ってくれたんじゃないかなぁ～って。。

否定したくなっちゃうのは、子どもの頃に親に叱られたときに「私は悪くない！」という気持ちが強かった後遺症でしょうね。

専門的な視点から確証バイアスという思考の偏りを指摘し、カウンセリングを勧める建設的なアドバイスがあがりました。友人たちも投稿者のことを思って指摘してくれたのかもしれません。

環境の変化で価値観が合わなくなることも

5年前になりますが

高校時代でいちばん仲が良かった子と喧嘩別れして

絶縁しました。

必然的にその仲良い子含めてよく遊んでたグループの他のこともあまり会わなくなり

一気に3人いなくなりました😔

わたしも夢で仲良くしていたときの夢をみます！！笑

寝起き超絶悪いです。



その当時は仲良かったけど

環境が変わると価値観とか

いろいろ合わなくなって

同じように夢を見てしまう経験者ママからの共感が寄せられました。時間と共に価値観が変わってしまうこともあると受け入れることも、自分の中で納得する手段の一つです。

友人関係の悩みは一人じゃない

友人との関係で悩んでいるのは決して一人ではないということが、寄せられた回答からよくわかります。言い返してしまう性格も、静かに距離を置いてしまう性格も、どちらも大切な人を思うがゆえの行動なのかもしれませんね。



環境の変化と共に価値観が変わることもあれば、自分の思考パターンを見直すことで改善できることもあるかもしれません。

