［ペットライフ 交遊録］若山曜子さん＜３＞

動物と共に生きるということは、いつかその命を見送ることでもあります。

もんちゃん（オス、９歳）の前に、私は１匹の猫を飼っていました。「のび」という名です。大学時代、岡山県に帰省した際、神社近くのがれきの下に捨てられているのを見つけました。

それから１８年間。私が留学していた時期は単身赴任中の父に託したものの（その間にすっかり父はのび好きに）、結婚後もずっと一緒に暮らしました。

けんかっ早く、すぐかんだり蹴ったりするのに、気が弱くて、嫌なことがあると玄関で粗相をする。でも、賢くて、優しくて、甘えん坊なかわいい子でした。

のびのあごにがんが見つかった時、「年齢的に手術は難しいかも」と言われました。ですが、あごの腫瘍は痛みが続くと聞き、手術を受けさせることにしました。

検査結果を聞く時、のびは獣医師の先生の目をじっと見つめたあと、口を開こうとした私の方を振り返りました。先生が「この子は、人間の言葉がわかっている。言葉に気をつけなくてはいけませんね」と言われたのを今も覚えています。

のびは手術に耐え、術後の１年は、時々好物のお刺し身を食べたり、生クリームをなめたりしながら、毎晩私の隣で、私と同じ枕を使って寝ていました。

少しずつ体は小さくなり、弱っていきながらも、のびはずっとそばにいてくれた。それは穏やかで優しい時間でした。２０１２年の年末、のびは息を引き取りました。

エアコンが故障したため、その夜は小さなストーブの前にホットカーペットを敷き、のびを抱いて寝ていました。暑くなって、私がのびを腕から無意識に離したのでしょう。目を開けたとき、すでにのびは横で静かに旅立っていました。

今思えば、のびにはもうほとんど意識がなく、最期に腕の中でみとってあげられなかったことを、必要以上に悔やむことはないのだとわかります。

それでも、手術はもちろん、抱いたまま逝かせてあげられなかったこと、そのほかの些細（ささい）なことを「ああすればよかった」「こうしてあげればよかった」と後悔し、当時は涙が出ました。

動物は自分の体に何が起きているのかを理解できず、どうしたいのかも伝えられません。だから、人間が最期を決めなくてはならない。スイスの友人は、愛猫を安楽死で見送りました。命の選択は、とても重く、つらいものです。

３年ほどして、もんちゃんに出会い、今に至ります。あの時の悲しみを知っていても、もう一度、動物と暮らしたいと思うのはなぜでしょう。

なにをしても悔いや思いが残るのも、その子を心から愛しているから。悲しみの深さは、愛情の深さ。仕方がないのだと思います。

今は日々を共に楽しく過ごし、もんちゃんが幸せでいてくれたら。いずれ来る別れの日が、少しでも先になればと願っています。（料理研究家）

海外旅行地元の味堪能

海外旅行が好きです。猫と暮らしていると「寂しい思いをさせたくない」という気持ちが強く、実際にはなかなか行けませんが。観光客向けではなく、地元で人気のお店を探し、その土地のものを食べるのがいいんです。のびが旅立った後も、旅行が慰めになりました。