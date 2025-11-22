発達障害の一つ、自閉スペクトラム症（ASD）とはどのようなものなのか。公認心理師の植原亮太さんは「妙なこだわりを持つ人や、知ってて当たり前の常識を知らない人がASDだと勘違いされる節があるが、本当のASDの人はもっと『機械的』だ」という――。

※事例は、プライバシーに配慮し一部加工・修正しています。

■発達障害の一つ、ASDとは

近年、自閉スペクトラム症（以下、ASD）ではないのにASDと診断されてしまうケースが増えているように感じます。

ASDは発達障害の一つです。DSM-5-TRと呼ばれるマニュアルから診断基準の一部を抜粋・引用すると「複数の状況で社会的コミュニケーションおよび対人的相互反応における持続的な欠陥」があるものとされています。具体的には、次の3つの欠陥や欠落があるとされています。

1．「相互の対人的-情緒的関係の欠落」（例：「対人的に異常な近づき方や通常の会話のやりとりのできないこと」） 2．「対人的相互反応で非言語的コミュニケーション行動を用いることの欠陥」（例：「視線を合わせることと身振りの異常」） 3．「人間関係を発展させ、維持し、それを理解することの欠陥」（例：「想像遊びを他者と一緒にしたり友人を作ることの困難」「仲間に対する興味の欠如」）

難しい言い回しが多く、読者の方々はよくわからなかったかもしれません。

しかし、わかりにくいのは現場の専門家にとっても同じで、ASDは臨床現場では注意欠如多動症（ADHD）よりも誤解されている部分が多いと感じています。事例を重ねてわかってきたのは、きちんとASDを理解できるようになると、思っている以上に真にASDの人は少ないのだという事実です。

■ASDの有病率は1％前後

その根拠となる理由の一つが、Jakob Grove氏ら（Nature Genetics誌,2019）の大規模なゲノム解析による結果です。これによると、疫学的にはASDの診断有病率は1％前後とされ、遺伝的寄与も強いことがわかっています。

「1％」と聞いて、意外と少ないと思ったのではないでしょうか（疫学的な調査では、その手法によって3〜7％ほどにまで有病率がバラつく）。しかし、精神科における代表的な疾患である統合失調症や双極症1型などの有病率も約1％で、かつ、それらとASDには発症に関連する遺伝子の一部に共通点があることを踏まえると、やはり筆者はこの「1％」を目安として重要視しています。

では、この1％にはどのような特徴があるのか、そしてどのような場合に見誤られてしまうのかを、本稿では取り上げていきたいと思います。

■全校生徒250人の中に2人いたASDの生徒

実はASDの人の心の動き方は、一般的なそれと比べると、かなり特質的です。

私がスクールカウンセラーとして派遣されている公立中学校での出来事です。全校で250人ほどの生徒の中にASDの診断がついている子は、当時の筆者が把握しているだけで15人ほどいました。しかし、診断基準とは別に私のこれまでの臨床経験から考えたとき、この中で本当にASDかもしれないと感じた子は2名でした（上記の有病率に近いのは、偶然だったのでしょうか）。

そんな子らの心の動きがどのように特質的なのかというと、やや冷たい響きですが筆者は「機械的」な点だと感じています。

たとえばある子は、晴れた日に「きょうはsunnyですね」と話しかけてきました。その様子が可愛らしかったので、筆者が笑って「そうだね」と答えると、そう言えば笑ってくれると思ったのか、雨の日も雪の日も「sunnyですね」と、しばらくは毎日のように話しかけてくるのです。sunnyという単語と、そう言って相手の人間が反応してくれた様子が、規則的な情報として結びついたのでしょう。

このように、感情的な理解ではなく情報と情報とを結んで人間関係を理解しているという意味で、私たちからすると、とても「機械的」なのです。

■電車のアナウンスをひたすら繰り返す男性

もう一つ例を出します。

筆者の知るあるASDの成人男性は、電車に乗ると車内アナウンスを完璧にコピーして、一人で繰り返しています。車内に流れる自動音声かと聞き間違えるほどの見事な再現度です。

これは専門的に述べると「常同・反復」行動です。その特徴は以前の記事でも述べましたが、なぜそれを繰り返しているのかの意味が、こちら側からでは理解できない内容であることが特徴です。

ここでの例で考えると、おそらくは電車と、それに乗っている自分とを情報で結び、気持ちを落ち着けているのでしょう。彼らASDの方にとって、私たちは秩序を持たず自由に振る舞って見えるので、予想できない動きをする不安な存在に映るのかもしれません。

たとえば、彼らはズルをする人の気持ちがわからないと言います。ほかにも、カッとなって相手のことを殴ってしまったり、感情的になって怒鳴ったり、そういう人間的な心の動きへの理解がないのです。なので、乗客同士のトラブルで電車が遅延すると、なぜそんなことが起きたのか理解できず不安になって、場合によってはパニックになってしまうのです。

ASDの方が急な予定変更に弱いというのは、そういう側面もあるのかもしれません。私たちが抱くような、思い通りにならないことへの苛立ちとは質が異なるのです。

少し考えればわかるような人間の心理への理解がない様子を、診断基準では「欠陥」とか「欠落」とかのやや強い言葉で表現されているのでしょう。

■「いただきます」を知らない男性

こうしたASDの方の人間関係の理解への困難と似た兆候を示す人々がいます。それは被虐待児です。実は彼らは「過剰診断」が問題になるずっと以前から、正確に理解されない苦しみを伴ってきました。それがなぜなのかを、大人になった元・被虐待児の証言から考えていきます。

池田正敏さん（仮名・39歳男性）は、数年前に筆者のカウンセリングルームへとつながりました。そしていま、次のようなことを話しています。

「ぼくは子どもの頃、『いただきます』と言うことを知らなかったんです。毎日ご飯が出てくることなんてなかった。だから、社会人になってからは苦労しました。先輩にご馳走になっても何も言わずに食べ始めるから、無礼なやつと思われていたんです。その先輩からは冗談で『なんか障害でもあんのか？』って言われたりもしました。

あと、ぼくには変な癖があったんです。回転寿司店に行ったとき、1回食べたネタはもう食べられないとか、11皿食べるくらいなら、12皿にしたほうがキリがいいから、お腹がいっぱいでもあと1皿食べなければならないとか。いま考えると変ですよね。でも、自由がなく縛られているほうが安心する変な心理があったんです」

■しなくてもいい義務を自らに課して安心する人たち

ひどいネグレクト（養育放棄）を受けていると、社会のルールをいっさい教わらないで学校に通い、そして働き始めなければならず、暗黙の了解や常識などがわからず苦労することがあります。極端な例ですが、また別の子は「謝る」ことを知りませんでした。親が子に謝るなんてことはなかったからです。

また彼らは幼い頃から否定されて育ってきているので、自己肯定感が極端に低く、いつも不安と緊張の中にいます。そうした気持ちを紛らわせるのに必要なのが、儀式じみた行動なのです。それがときに「反復・常同的」に見えるのですが、しかしASDのそれとは心理背景がまるで異なっています。

池田さんが話していた回転寿司店でのエピソードを思い出してください。彼がしているのは「しなくてもいい義務」を自らに課し、それをこなせていることへの安心です。

虐待を受けていると、欲求を叶えようとすることに強力なブレーキがかかってしまいます。ところが、それがつらいというよりも、自分の心に制限をかけているほうが安心してしまうのです。なので、毎日の生活の中に何か我慢できるているのを確認する行動が必要なのです。これが時に「こだわり行動」に見えてしまうことがあり、それが極端だとASDと似て見えてしまうのです。

■「こだわり行動＝ASD」ではない

ここまで極端ではなくても、こうした心理は私たちにもあります。たとえば「験担ぎ」です。ある行動を繰り返すことでよいことが起こるかもしれない期待がそこにあるわけです。

虐待を受けてきた彼らはよいことを期待してそれを行っているわけではなく「我慢できている」「苦しい思いをしている」という心の傷を確認できることで安心を得ています。

こうした逆転の心理は虐待に詳しくないと見えてこないので、何のための反復行動なのかの理由が見えず、また人間関係に困難を抱えているという本人の陳述から、ASDだと判断されることがあるのです（詳しくは拙著『ルポ 虐待サバイバー』（集英社新書）をお読みください）。

「こだわり行動」があるとすぐにASDだとされてしまう昨今ですが、その心理的背景をしっかり見極めなければなりません。

現行の精神科診断は、身体疾患のように原因に目を向けて診断を確定していくのとは違って、いま目の前にある症状が何の疾患に当てはまるかどうかをチェックしていく手法が採られています。なので、評価者の経験や感覚にかなり左右されやすい構造にもなっているのです。それが、世界的な過剰診断を助長しているのでしょう。

■ASDと診断される人の数は上昇傾向にある

厚生労働省の「全国健康保険医療データベース（NDB）」を用いた研究によれば、ASDは2009年度出生児では5年累積発症率が2.23％、2014年度出生児では3.26％と上昇傾向が示されました。それは海外でも同様で、アメリカでも保険加入者のASD診断が2011年から2022年にかけて175％も上昇していたそうです（Autism Diagnosis Among US Children and Adults, 2011-2022）。

過剰診断のきっかけになったと考えられているDSMという精神科診断の改訂が2013年ですから、単なる偶然ではないと筆者は感じています。したがって、これらASDの診断件数の上昇は、真にASDの有病率が増加したわけではないということにも注意が必要です。診断の枠が広がったことと認知の拡大が一因だという指摘もあります。ここに、先の事例の池田さんのような方々が含まれているのでしょう。

■心の傷による愛着障害は改善が可能

ちなみに事例の池田さんは、相談の当初こそ「自分はASDに違いないから障害者雇用で働くしか道がない」と自信なさげに話していましたが、カウンセリングが進み自信が回復してくると、一般就労にトライしていました。自己評価の低さがASDなどの診断を求めることにつながっているのかもしれません。

そして虐待を受けてきた人の独特の心理や反応は、いまも昔も臨床現場ではASDとの鑑別が難しいままなのは違いありません。ましてや、彼らがASDという診断をもらい、それを支えにして社会適応していることもあるでしょう。

では、彼らを正確に指し示す概念はASDではなく何なのか。筆者個人としては、それは愛着障害（反応性アタッチメント症、脱抑制型対人交流症）だと思っています。虐待の事実と心の傷をなぞるかのような反復的な行動の数々が、その推測を補強してくれています。しかしASDと異なるのは、人間関係の困難や風変わりな反復行動は心の傷によって起きているので、改善（＝回復）が可能な点です。

「ASDかもしれない」と思わせてくる情報だけは氾濫している現代だからこそ、しっかりと本質を見つめていきたいものです。

植原 亮太（うえはら・りょうた）

公認心理師、精神保健福祉士

1986年生まれ。汐見カウンセリングオフィス（東京都練馬区）所長。大内病院（東京都足立区・精神科）に入職し、うつ病や依存症などの治療に携わった後、教育委員会や福祉事務所などで公的事業に従事。現在は東京都スクールカウンセラーも務めている。専門領域は児童虐待や家族問題など。著書に第18回・開高健ノンフィクション賞の最終候補作になった『ルポ 虐待サバイバー』（集英社新書）がある。

（公認心理師、精神保健福祉士 植原 亮太）