「僕のゴールで優勝を決定づけたいと思っていた」ファイナルで圧巻２発。町田の藤尾翔太はファンに感謝「応援が僕たちの背中を押してくれました」【天皇杯決勝】
FC町田ゼルビアは11月22日、天皇杯の決勝戦でヴィッセル神戸と対戦。３−１で勝利した。
町田は開始６分に藤尾翔太の得点で先制すると、32分に相馬勇紀が追加点をマーク。前半を２点リードで終える。迎えた後半、56分に藤尾がこの試合で自身２点目を決めて、町田は３点差をつける。その後、62分に神戸の宮代大聖に１点を返されるも、それ以上の得点は許さず。悲願の初タイトルを手にした。
前回大会の覇者・神戸を圧倒した一戦。２ゴールを挙げた藤尾は、試合後のフラッシュインタビューで「僕のゴールで優勝を決定づけたいと思っていたので、結果通りになって嬉しいです」と喜ぶ。
国立に集まったファンに向けては「応援が僕たちの背中を押してくれました。サポーターと一緒にこの優勝を分かち合いたい」と伝えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
