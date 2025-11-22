「僕のゴールで優勝を決定づけたいと思っていた」ファイナルで圧巻２発。町田の藤尾翔太はファンに感謝「応援が僕たちの背中を押してくれました」【天皇杯決勝】

「僕のゴールで優勝を決定づけたいと思っていた」ファイナルで圧巻２発。町田の藤尾翔太はファンに感謝「応援が僕たちの背中を押してくれました」【天皇杯決勝】