¡Úµð¿Í¡Û¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¡¦ÃÝ´ÝÏÂ¹¬¤¬¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤òË¬Ìä¡ÖÌîµå¤¹¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡µð¿Í¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿ÃÝ´ÝÏÂ¹¬Åê¼ê¡Ê£²£³¡áºíµÜÀ½ºî½ê¡Ë¤é¿·¿ÍÁª¼ê£±£±¿Í¤¬£²£²Æü¤Ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤òË¬¤ì¡¢Áª¼êÎÀ¤äÎý½¬¾ì¤ò¸«³Ø¤·¤¿¡£
¡¡»ÜÀßÆâ¤Ë¤Ï¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥ë¡¼¥à¤äºÇÀèÃ¼¤Îµ¡´ï¤¬¿ôÂ¿¤¯¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤ÏÃÝ´Ý¤â¡Ö¥é¥Ü¤È¤«¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë»ÜÀß¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤ÇÌîµå¤¹¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿´¤òÌö¤é¤»¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤ËºÇ¿·´ï¶ñ¤¬ËÉÙ¤Ê¥é¥Ü¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡ÖÆ°ºî²òÀÏ¤È¤«¤â¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¤Î¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÝ´Ý¤ÏºÇÂ®£±£µ£²¥¥í¤ÎÄ¾µå¤ÈÀ©µåÎÏ¤¬¹â¤¤ÊÑ²½µå¤òÉð´ï¤È¤·¡¢Â¨ÀïÎÏ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡££²£°Æü¤Ë¤Ï²¾·ÀÌó¤ò¹Ô¤¤¡¢ÇØÈÖ¹æ¤ÏËÙÆâ¹±É×»á¤ä¹â¶¶¾°À®»á¤é¥¨¡¼¥¹µé¤ÎÅê¼ê¤¬¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¡Ö£²£±¡×¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Íâ£²£³Æü¤Ë¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿£²£°£²£µ¡×¤Ç½é¤á¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¡£¿·ÇØÈÖ¹æ£²£±¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯Ëþ°÷¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¤â¡Ö½é¤á¤Æ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤Ç¤½¤ì¤¬°ìÈÖ³Ú¤·¤ß¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£