¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤¬µ¢¹ñ»þ¤Îà½¹ÂÖá¤ò¼Õºá¡¡Éã¿Æ¤Î¼Ú¶âÌäÂê²ò·è¤Ç¡Ö¤ªÏÍ¤Ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¥à¡¦¥Ø¥½¥óÆâÌî¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤¬Éã¿Æ¤ÎºÄ¸¢¼Ô¤Ë¼Õºá¤·¤¿¡£ºÄÌ³¼Ô¤ÎÉã¿Æ¤ÏºÄ¸¢¼Ô¤ÎÄÌ¾Î¡Ö¹â¼Ü¥¥àÀèÀ¸¡×¤¬µå¾ì¤Ê¤É¤Çà¶âÊÖ¤»¥Ç¥âá¤òÂ³¤±¡¢ÉÔÅö¤ÊÍø»Ò¤òÀÁµá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£²£±ÆüÊüÁ÷¤Î£Ó£Â£Ó¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈÆâ¤ÇÅÅ·âÏÂ²ò¡££±£²·îÃæ¤Ë£µ£°£°£°Ëü¥¦¥©¥ó¡ÊÌó£µ£³£²Ëü±ß¡Ë¤òÊÖºÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç´°ºÑ¤È¤ÎÌóÂ«¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¼«¤é¤ÎÉÔÂ½¤ÊÂÖÅÙ¤ò¼Õºá¡£¡Ö»ä¤¬²¿¤â¿½¤·¾å¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ÏÀÅ¤«¤ËÂÑ¤¨Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¿¿Ùõ¤ÊÈ¿¾Ê¤ÎÂÖÅÙ¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÄÀÌÛ¤¬ÀÕÇ¤¤òÆ¨¤ì¤è¤¦¤È¼õ¤±¼è¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ÎÆü¡¢¶õ¹Á¤Ç¹³µÄ³èÆ°¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Êý¤Ï»ä¤¬¹â¹»»þÂå¤«¤é³Ø¹»¤òË¬¤ì¡¢£²£°£±£¸Ç¯¤«¤é¤Ïµå¾ì¤ä¶õ¹Á¤Ç¥×¥é¥«¡¼¥É¤ä²£ÃÇËë¤ò·Ç¤²¡¢Ä¹»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹³µÄ¤òÂ³¤±¤Æ¤³¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ãç´Ö¤ä¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡²áµî¤ËÄ¾ÀÜ²ñ¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤¬Éã¿Æ¤Î¼Ú¶â¤òÊÛºÑ¤¹¤ëÄó°Æ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¡ÖÁª¼ê¤«¤é¤ª¥«¥Í¤ò¤â¤é¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Éã¿Æ¤Ë¾õ¶·¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¡×¤ÈÃÇ¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¸å¤â¹³µÄ¥Ç¥â¤ÏÂ³¤¡¢º£·î£¶Æü¡¢¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤¬µ¢¹ñ¤·¤Æ¿ÎÀî¶õ¹Á¤ÇÊóÆ»¿Ø¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿ºÝ¤Ë²£ÃÇËë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Þ¤¿ÍðÆþ¡£¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤Ï¤¿¤Þ¤é¤º¡Ö¤¢¤Î¿Í¤ò»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤éÏÃ¤¹¡×¡Ö¸ÀÍÕ¤Ç¸À¤¨¤è¡¢¸ÀÍÕ¤Ç¡×¤Ê¤É¤È°ÂÖ¤ò¤Ä¤¡¢¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤Ë¤âÈãÈ½¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÅö»þ¤Î¹ÔÆ°¤Ï¸À¤¤Ìõ¤¬¤Ç¤¤º¡¢°ú¤Â³¤¸å²ù¤·¤ÆÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½¾ì¤Ë¤ª¤é¤ì¤¿¥¥àÀèÀ¸¡¢ÊóÆ»¤ÎÊý¡¢¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Ë¤ªÏÍ¤Ó¤·¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡Éã¿Æ¤Ï£±£µÇ¯Á°¤Ë»ö¶È¼ºÇÔ¤Ç¥¥àÀèÀ¸¤«¤é£±²¯£²£°£°£°Ëü¥¦¥©¥ó¡ÊÌó£±£²£¶£·Ëü±ß¡Ë¤Î¼Ú¶â¤òÉé¤¤¡¢ÊÖºÑ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥¥àÀèÀ¸¤Î·ù¤¬¤é¤»¹³µÄ¥Ç¥â¤Ïµå¾ì¤Ê¤É¤ÇÂ³¤¡¢¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤Ë¤âÂç¤¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬Á°Æü¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ÇÎ¾¼Ô¤¬ÅÅ·âÅª¤ËÏÂ²ò¤ËÃ£¤·¡¢¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤â¶õ¹Á¤Ç¤ÎÂÖÅÙ¤ËÁÇÄ¾¤ËÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£