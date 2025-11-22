Aぇ！group小島健（26）が22日放送のABCテレビ「教えて！ニュースライブ 正義のミカタ」（土曜午前9時30分）に出演した。

同番組には、普段は小島の先輩であるWEST.中間淳太（38）が出演しているが、この日はスケジュールの都合で出演できなかったことから、小島が出演することとなった。

番組初登場となった小島は、MCの東野幸治（58）から「お忙しいと思いますけど、普段、ニュース番組とかワイドショーとか、何か新聞とか雑誌とか、どうですか？」と問われると、「めちゃくちゃ『正義のミカタ』見てます。もう、めちゃくちゃ」と、情報収集をしていることを強調。

ただ、政治問題を扱う番組への出演とあってプレッシャーもあるようで、おなじみのグループの決めポーズ“Aぇポーズ”を披露しつつ、「めちゃくちゃ今、緊張してるんですよ、正直。これ、たぶん結構手が震えてるぐらい…」と打ち明けた。

東野が「この番組10年やって、初期の頃、WEST.の濱田（崇裕）くんとかが（パネリスト席に）座ってる時は、もうずっと白目をむいてましたけどね」と笑わせると、小島は「白目はさすがに大丈夫です」と苦笑した。

その後、世界の核と日本の非核三原則をめぐる問題を取り上げた際には、東野に「NPT（核兵器不拡散条約）って聞いたことありますか？」と問われ、「NPTはもちろん、聞いたことがある言葉なんですけど、こうやって改めて見たら、（核兵器国の5カ国とそれ以外の国の）何が国によって違うのかっていうのが分からない」などと疑問を口にしていた。

番組の放送終了後、中間が自身の公式Xを更新。「本日オンエアされた『正義のミカタ』。私はスケジュールの都合で参加できなかったので、こじけんが出演してくれました！ こじけん、ありがとうね!!」と感謝していた。