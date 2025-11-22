俳優木村拓哉（53）が21日、テレビ朝日系「徹子の部屋SP」（午後8時）に出演。休日のジムに通いについて話した。

スペシャル番組で特別ゲストが訪れたときに恒例となっている、黒柳徹子（92）が持つカードに書かれたテーマでトークするという展開で、木村は「休日に何してる？」のカードを引いた。

黒柳から「お休みはちゃんと取れてる？」と問われて「はい、取れてます」と返されて黒柳が「そうですかいいですね、それじゃ…何してるの、そういう時は？」と深く尋ねてきた。

木村は「非常に天候に左右されやすい自分がいるので、もう雨が降ってしまった場合は、あ〜、ってちょっとテンションが下がり気味になるんですけど、下げたまんまというのも何なんで…まあ、体を動かしにいってみたりとか」と話した。黒柳は「ジムみたいなところ」と語ると、木村は「そうですね」と認めた。

黒柳は「ジム行くと『あっ、キムタク！』とか言われたりしない？」とジムにいる人たちからの反応について質問。木村はしばらく考えてから「最初は『あっ』っていうのはありましたけど、今はもうないですね」と話して「『お疲れさまです』という感じで…」と答えた。

黒柳はさらに「ジムでどんなことやるんですかね」と深掘りすると木村は「でも、（筋肉を）大きくしたいとか、見せたいって気持ちはないんで、自分の中の血が動けばいいな」と語ると、黒柳は「でんぐり返しみたいのする？」と意外な質問をしてくると、不意を打たれた木村は「でんぐり返し？」とおうむ返しをして「えっ、されるんですか？」と聞き返した。黒柳は「私はしますよ、でんぐり返しなんか」と当然ばかりに胸を張って答えた。木村は「でんぐり返し？」とさらに聞き返しいていた。