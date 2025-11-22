◆大相撲九州場所１４日目（２２日、福岡国際センター）

東三段目４１枚目・岡田（高田川）が西同３５枚目・千代太陽（九重）を小手投げで下し、５勝目を挙げた。

立ち合いで相手が右に動き、潜り込まれて右足を取られた。だが「足取りが得意と聞いていたので。想定通りでした。取られても焦らない。何なら『取ってこい』ぐらいの気持ちだった」と動じず。事前にイメージしていた通り、相手の動きを待って、抱えるように土俵にたたきつけた。

東海大柔道部出身で昨年１１月の九州場所の前相撲で初土俵を踏み、今年の初場所で序ノ口デビュー。３場所連続勝ち越しを決め、名古屋場所で新三段目となったが、体調不良の影響で２勝４敗１休と初の負け越しを経験した。秋場所は序二段に転落したが、６勝１敗で三段目に復帰。今場所も５勝２敗で締めた。

岡田はこの１年を「名古屋場所が最悪だったけど、そこで火がついて練習の質を上げることができて、そこから調子が良くなった。全部意味があった。（高田川）親方の『それも試練。乗り越えたら大きい』という言葉を信じて、やってきて良かった」と振り返る。

来年の初場所の目標は幕下昇進に設定した。その前の同１月４日には、柔道部の先輩で２１年東京五輪男子１００キロ級覇者のウルフ・アロンの新日本プロレス初陣「ＷＲＥＳＴＬＥ ＫＩＮＧＤＯＭ」（東京ドーム）を観戦予定。「ウルフさんの試合を見て、元気をもらって、幕下に昇進したい」と意気込んだ。