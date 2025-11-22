「40代女性は性格がキツい」46歳男性のカン違い婚活。若い女性がおじさんに優しい“残酷な理由”も知らないで
こんにちは。これまで3000人以上の男女の相談に乗ってきた、恋愛・婚活コンサルタントの菊乃です。髪もボサボサで化粧もしない“完全なる非モテ”から脱出した経験を活かし、多くの方々の「もったいない」をご指摘してきました。誰も言ってくれない「恋愛に役立つリアルな情報」をお伝えします。
◆46歳、婚活をやめて一生独身を覚悟すべきか
40代で婚活している方の中には、数年単位で活動している人も多いです。46歳で婚活中の敦さん（仮名／エンジニア／年収700万円）が婚活を始めたのは、39歳のとき。もうすぐ7年目に差し掛かります。
婚活パーティーから始め、マッチングアプリ、結婚相談所といろんな出会い方を試し、婚活につぎ込んだお金は総額100万円を軽く超えます。
「これだけ頑張ったのに、成果が見えず、もう一生独身なのかもしれない。39歳のときにもっと本腰を入れればよかったのかもしれないけど、ぐずぐずしていたらこんな年になってしまった。今婚活をやめれば、もう二度とやることはないと思う」と、婚活をやめるか進むかで迷っているようでした。
お会いした敦さんは、実年齢より上の50代にも見えそうな、パーカーを着た中年男性でした。服装にこだわりはないのでしょう。「女性と会うときはちゃんとしている」と言うのですが、だったら普段から「ちゃんと」してほしいと思いました。
敦さんなりに外見磨きの努力もしてきたそうで、ダイエットをして10キロほど痩せたのだといいます。痩せにくくなった40代のダイエットが大変なことは分かります。ただ、外見偏差値30が40に上がったとしても、「人気が出た」という実感が伴う変化はありません。
◆30代後半の女性と結婚して、子どもが欲しい
敦さんの結婚相談所のプロフィールと、今までに申し込み（会いたいという意思表示）をしたお相手を見せてもらいました。プロフィールには、46歳なのに「子どもが欲しい」と書いていました。さらに、彼が申し込みしているのは30代のキレイな女性ばかりなのです。
「若い女性にばかり申し込みして、こんな高望みしてたらそりゃ結婚できませんよ」
「別に20代と結婚できるとは思ってないけど。申し込みしているのは30代後半ですよ。それでも高望みですか？」
「多くの女性は同年代を希望して婚活していますからね。敦さんはかっこいいわけでもないし、ハイスぺってわけでもないし。それに『子どもが欲しい』って書いてますけど、最速で生まれたとしても、お子さんが大学卒業するときに69歳じゃないですか。ブライダルチェックを受けたり、教育費を貯めたりはしているのでしょうか？」
「そこまでは……」
◆「若く見える」はどう考えてもお世辞
敦さんのように、40代なのに若いつもりで子どもが欲しいと思って婚活をして、若い女性にばかり申し込む男性は大勢います。そしてその大半は、子どもの学費がいくらぐらいなのかや、妊活の知識などもありません。現実を見ずに、なんとなく子どもを希望しているのです。
「若く見えるって言われることが多いし、大丈夫かなと思っていたんですけど」
「特に若くないし、年相応ですからね。『若く見える』は全部お世辞だと思いましょう！」
30代女性にとって、人生計画は幼いのに外見が歳相応な40代後半男性をわざわざ選ぶメリットは見当たりません。
◆「女性は年齢が上がるほど性格がキツいから」
敦さんに限った話ではないのですが、婚活や恋愛がうまくいかない方は、相手側に自分が何を提供できるのかという視点が欠落しているのです。マッチングサービスを使えば自分も選べますが、相手側も比較検討して選んでいるのです。
つい若くてかわいい女性に目がいってしまうのは分かるのですが、彼女たちは30代男性も十分狙えます。そんな中で10歳前後も年上の男性が選ばれるのは、条件部分や外見によほどの強みがないと無理でしょう。
◆46歳、婚活をやめて一生独身を覚悟すべきか
40代で婚活している方の中には、数年単位で活動している人も多いです。46歳で婚活中の敦さん（仮名／エンジニア／年収700万円）が婚活を始めたのは、39歳のとき。もうすぐ7年目に差し掛かります。
「これだけ頑張ったのに、成果が見えず、もう一生独身なのかもしれない。39歳のときにもっと本腰を入れればよかったのかもしれないけど、ぐずぐずしていたらこんな年になってしまった。今婚活をやめれば、もう二度とやることはないと思う」と、婚活をやめるか進むかで迷っているようでした。
お会いした敦さんは、実年齢より上の50代にも見えそうな、パーカーを着た中年男性でした。服装にこだわりはないのでしょう。「女性と会うときはちゃんとしている」と言うのですが、だったら普段から「ちゃんと」してほしいと思いました。
敦さんなりに外見磨きの努力もしてきたそうで、ダイエットをして10キロほど痩せたのだといいます。痩せにくくなった40代のダイエットが大変なことは分かります。ただ、外見偏差値30が40に上がったとしても、「人気が出た」という実感が伴う変化はありません。
◆30代後半の女性と結婚して、子どもが欲しい
敦さんの結婚相談所のプロフィールと、今までに申し込み（会いたいという意思表示）をしたお相手を見せてもらいました。プロフィールには、46歳なのに「子どもが欲しい」と書いていました。さらに、彼が申し込みしているのは30代のキレイな女性ばかりなのです。
「若い女性にばかり申し込みして、こんな高望みしてたらそりゃ結婚できませんよ」
「別に20代と結婚できるとは思ってないけど。申し込みしているのは30代後半ですよ。それでも高望みですか？」
「多くの女性は同年代を希望して婚活していますからね。敦さんはかっこいいわけでもないし、ハイスぺってわけでもないし。それに『子どもが欲しい』って書いてますけど、最速で生まれたとしても、お子さんが大学卒業するときに69歳じゃないですか。ブライダルチェックを受けたり、教育費を貯めたりはしているのでしょうか？」
「そこまでは……」
◆「若く見える」はどう考えてもお世辞
敦さんのように、40代なのに若いつもりで子どもが欲しいと思って婚活をして、若い女性にばかり申し込む男性は大勢います。そしてその大半は、子どもの学費がいくらぐらいなのかや、妊活の知識などもありません。現実を見ずに、なんとなく子どもを希望しているのです。
「若く見えるって言われることが多いし、大丈夫かなと思っていたんですけど」
「特に若くないし、年相応ですからね。『若く見える』は全部お世辞だと思いましょう！」
30代女性にとって、人生計画は幼いのに外見が歳相応な40代後半男性をわざわざ選ぶメリットは見当たりません。
◆「女性は年齢が上がるほど性格がキツいから」
敦さんに限った話ではないのですが、婚活や恋愛がうまくいかない方は、相手側に自分が何を提供できるのかという視点が欠落しているのです。マッチングサービスを使えば自分も選べますが、相手側も比較検討して選んでいるのです。
つい若くてかわいい女性に目がいってしまうのは分かるのですが、彼女たちは30代男性も十分狙えます。そんな中で10歳前後も年上の男性が選ばれるのは、条件部分や外見によほどの強みがないと無理でしょう。