「福島記念・Ｇ３」（２２日・福島）

破竹の４連勝で重賞タイトルをつかんだ。２番人気のニシノティアモ（牝４歳、美浦・上原佑）が好位から抜け出し、待望の重賞初勝利を決めた。

序盤は８歳馬バビットが主導権を握る展開。前半５Ｆ６１秒１のスローペースを、ニシノティアモは２番手で流れに乗って追走した。勝負どころの４角で津村騎手が余裕の手応えで仕掛けると、外から迫った１番人気エコロヴァルツらを寄せ付けず、そのまま押し切った。３着には７番人気パレハが入線。３連単は１万４５３０円の配当だった。

ドゥラメンテ産駒のニシノティアモは昨秋、７か月半の休養中にノドの手術を行い、今年６月に戦列に復帰。当時はまだ１勝クラスの立場だったが、復帰戦で津村とコンビを組んでから一気の４連勝。本格化を強く印象づける内容となった。

殊勲の津村は「競馬前もいい雰囲気でいけました。レースプランとしてある程度流れに乗っていきましたが、これならと思って２番手まで押し上げました。レース展開としても楽でしたし、折り合って行けて手応え十分だったので自信を持っていきました」と充実の汗を拭う。「本当にこっちがビックリするくらいの勢いで馬が良くなっていますし、これは来年もっと大きいところを狙いたいなと思えるくらいの強さでした。久しぶりに福島で重賞を勝ててとてもうれしいですし、この馬自身もまだまだ夢が広がるようなレースができたので、人馬ともにこれからも応援してください」と、さらなる大舞台での飛躍を期待していた。