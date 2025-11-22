元キャスターの山本モナ（49）が11月13日、自身のインスタで〈司法試験に合格しました〉と報告した。

「モナは19年から勉強を始め、3人の子供を育てながら早稲田大学のロースクールにも通った。『新しい挑戦が実りました』と喜びを爆発させた」（芸能記者）



弁護士事務所から既に内定を得ているという山本モナ（49）

ドラマのような路チューで番組降板

ノルウェー人の父と日本人の母のハーフで広島県尾道市出身のモナ。地元の女子高から学習院大学法学部に進学。卒業後、「実家に帰り易い」ことから大阪・朝日放送のアナウンサーに。

「英語とイタリア語が堪能で弓道は初段。Eカップのグラドル並みの体型は『知的でセクシー』と言われた。ノリがよく親しみやすさもあり、『将来は関西を代表する女子アナになる』と期待された」（在阪・放送記者）

だが、周囲の期待をよそにモナは7年で退社してオフィス北野（現TAP）に所属。06年9月、「筑紫哲也 NEWS23」（TBS）のキャスターに膳場貴子と共に抜擢された。

ところが、10月に民主党議員（当時）だった細野豪志との不倫現場を「フライデー」に撮られてしまう。

「店を出て来た直後の『路チュー』はドラマの一場面のようでしたが、モナは5日出演しただけで番組を降板。謹慎した」（別の芸能記者）

バツイチ社長とゴールインで芸能界引退も…

3カ月後、正月特番にスイカの被り物をして出演。主にバラエティー番組でオープンな発言を続け、好感度を回復。1年半後にフジテレビの「サキヨミ」で再びキャスターの座に就いた。その直後、今度は巨人（当時）の二岡智宏との不倫が発覚する。

「酒豪のモナが新宿二丁目のゲイバーで同席した二岡と五反田のラブホで一夜を過ごしたと『女性セブン』が報道。『サキヨミ』は1回出演しただけで降板。事務所から無期限の謹慎処分を受けた」（芸能関係者）

謹慎が解けた後の09年1月、大竹まことのラジオで再復帰。聴取者の反応も良かったが、2年で卒業。前年に結婚した1歳年下で離婚歴のある不動産投資会社社長とハワイで結婚式を挙げ、芸能界を引退した。

「その後、『子供が欲しい。できれば3人』と不妊治療を重ね希望通り3人の子供を出産した」（別の芸能関係者）

引退から2年、モナは個人事務所の設立を発表。

「芸能界復帰よりも、子育てや女性の生き方についての執筆や講演が主目的。その為に育児中に英国のMBAも取得した」（同前）

そして、今回の司法試験合格である。

「フジを退社後、弁護士になりテレビでも活躍する菊間千乃以上の話題性がある。来春の改編期に向け情報番組の間で争奪戦になるのは必定」（テレビ関係者）

再ブレイク、あるかモナ。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2025年11月27日号）