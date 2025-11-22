「ちょいワルオヤジ」生みの親が語る“次にくる”大人の男性像とは？「高級車に乗っていいものを着てるだけじゃ足りない」

伝説の編集長・岸田一郎さんが『LEON』を退いた頃から、メディア環境は激変した。紙からデジタルへ、マスからパーソナルへ。そんな変化の中で、岸田さんは何を見て、何を考えているのか。74歳になった今も、YouTube配信やコンサルタントなど、アクティブな日々を送っている岸田さんに、これからの時代の「かっこよさ」について聞いた。（前後編の後編）

【画像】これからのメディア業界がすべきことについて語る岸田一郎氏

これからのメディアの生き残る道

数社での創刊編集長を経て、70歳で業界からのリタイアを宣言したという岸田さん。だが、完全に手を引いたわけではない。コンサルタントや相談役として、今も多くの相談が舞い込む。





「よく言われるのは、“3億円、5億円用意しますから、もう一度『LEON』みたいなのを作りませんか”って。でも無理ですよって答えています」それでも、新しい雑誌を一緒に作ろうという誘いは絶えない。だが、岸田さんの答えは明快だ。「5億円出せば作れるってもんじゃないんですよ。お金の問題じゃない。時代も違うし、メディア環境も全然違う」そんな岸田さんはYouTubeも始めた。4、5年前、広告代理店の知人から「何もしないのもいけないでしょ」と勧められたのがきっかけだ。「知人が『それでいい』っていうので、車とか自転車とかレストランとか、自分が土日やっているような、好きなことを上げているだけなんですけどね。それでもあっという間に2、3万人ぐらい集まってくれて。でも、YouTubeやったところで、そんなに収入が入るものでもないですしね」デジタル全盛の時代。だが、岸田さんは「Webでは稼げない」と断言する。「『LEON』でやったような面白いコンテンツって、Webでも作れると思うんですよ。動画を使ったりして、アップデートな情報を伝えることができる。ただね、儲からない」雑誌の広告ビジネスは、驚くほど効率が良かった。「『LEON』は、創刊、4年目ぐらいで広告料上げましたから。1ページ（の広告料）が200万円近いんです。そんな価格での商売は、Webではできないですよ」コンテンツは作れる。だが、効率よくビジネスにするのは難しい。「どこのメディアも苦戦しているでしょうね。有料でもいいんですけど、効率よくできるかっていったら、なかなか難しいと思いますよ」

それでも、可能性はあると岸田さんは言う。



「今は多様化の時代なだけあって、人々の関心事もますます多様化している。だから、たくさんの人に向けての薄利多売の雑誌って無理だと思う。



だから、少部数で確実に儲かるっていうメディアしか通用しないと思う。確実な読者をとらえ続けて、そこでビジネスを成り立たせることができれば、まだチャンスはあると思いますよ」



ファンビジネス。それが、これからのメディアの生き残る道だという。

本当の意味で成熟した大人は外に目を向ける

『LEON』が描いてきたのは、高級ブランドを身につけ、いいワインも知っていて、いい車に乗る──そんな大人の男性像だった。だが、時代は変わった。



「そういう物質的な、高級車に乗っていいもの着てっていうのも経済活動のためにはいいんだろうけど、本当はそれだけじゃ足りないですよっていうのがわかり始めた時代だと思いますね」



岸田さんが例に出したのは、こんなシチュエーションだ。



「女性が、付き合い始めた男性に対して『来週の週末はどこ連れてってくれるのかな』と思っていたとして、それに対して『ゴルフ行こう』とか『美味しいイタリアン行こう』とかって言う男性がいて。



もう一人はゴルフもイタリアンも連れて行ってくれるのだけれど、『ごめん、僕こんなボランティアをやっていて、来週末だけは時間が作れない』っていう。どっちのおっさんがかっこいいかっていったら、ボランティアやっている方がかっこいいわけですよ」

社会貢献。それが、これからの大人の魅力の要素になる。



「最近、企業もどれだけ社会貢献しているか、CSRでどれだけ評価されるかっていうのが大切だったりしますから。



今はSNS時代で、TikTokにしろ、インスタにしろ、高いものを持っているだけが自慢の若い子がすごく多いじゃないですか。それって本当に空っぽで、それをある程度の大人がやると余計みっともない」



本当に成熟した大人は、かっこよくて当然、さらに自分以外の人たちに対してどう貢献できるかを見せていく。それが魅力の要素になる。

「面白いコンテンツでみんなをワクワクさせる」

最後に岸田さんはメディアの役割についてこう語った。



「非常に根本的なことを言いますけど、ファッションとか音楽とか、小説などもそうかもしれませんが、要は世の中でどうでもいいことなわけですよ。



でも、雑誌に載っていたあの服を買って着ることを考えるとワクワクする、このアーティストの曲を聴くとワクワクするからコンサートに行ってみたい……と考えることって、やっぱり人間が生きていく中で、大切な部分だと思うんですよね」



ワクワクすることが、豊かな人生と、ひいては時代をつくる。



「そういう刺激みたいな、時代をリードするようなことができれば、それぞれの世代の元気も作ることができると思う。



それに火をつけるのは、非常に不遜な言い方をすると、やはりメディアの役割。面白いコンテンツでみんなをワクワクさせるっていうのは、やっぱりメディア全体の責務だと思うんですよ」

新しいワクワク、将来のワクワクを提案する。それが、岸田さんがやってきたことだった。確かに、岸田一郎という編集者が作り上げた「ちょいワルオヤジ」という言葉は、一つの時代を作った。「少しだけ」「控えめに」、でも他人とは違う自分──そんな日本人が持つ国民性が「ちょい」という魔法の言葉に込められている。



74歳になった今も、岸田さんは挑戦することをやめない。



「気楽に、面白い仕事だけ受ける。それが今のスタイルですね」



そう控えめに笑う岸田さんの目は、『LEON』編集長時代より柔らかでありながらも、変わらず輝いていた。伝説は、まだ終わらない──。

取材・文／木原みぎわ 撮影／佐藤靖彦