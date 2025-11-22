¡ÖÆüËÜ¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¶áÆ£·ò²ð¡¢Íè½ÕWBC½Ð¾ì¤Ë°ÕÍß¡¡º¸ÏÆÊ¢ÄË¤Ï½çÄ´¤Ë²óÉü¡Ö12·î¤«¤é¤·¤Ã¤«¤êÂÇ¤Æ¤ì¤Ð¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¶áÆ£·ò²ð¤¬22Æü¡¢Ê¡²¬¸©ÃÞ¸å»Ô¤Î¥Õ¥¡¡¼¥à»ÜÀß¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Ìîµå¶µ¼¼¡Ö¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¥Ã¥º2025¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡º¸ÏÆÊ¢¤òÄË¤á¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÏDH¤äÂåÂÇ¤Î¤ß¤Î½Ð¾ì¡£ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÌÀ¤±¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¸ø¤Î¾ì¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¥Î¥Ã¥¯¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Ü¥Á¥Ü¥Á¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤À¥Ü¡¼¥ë¤ÏÅê¤²¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£12·î¤°¤é¤¤¤«¤é¤·¤Ã¤«¤êÂÇ¤Æ¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Íè½Õ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤±¤¬¤ò¼£¤·¤Æ¡¢Áª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¾õÂÖ¡¢ÂÎ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤ÏÁª¤Ð¤ì¤¿¤éËÜÅö¤ËÆüËÜ¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÂÔ¤Ä¤À¤±¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£