¡Ö¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¡×6¼ïÎà¤Î¤Ò¤ç¤¦¤í¤¯
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÇÇÐÍ¥¤Î¤Ò¤ç¤¦¤í¤¯(¼¯»ùÅç¸©½Ð¿È)¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤ÆÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤ä¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¤â¤·¤â¤³¤ÎÀ¤¤¬ÉñÂæ¤Ê¤é¡¢³Ú²°¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿Íµ¤µÞ¾å¾ºÃæ¤Î¤Ò¤ç¤¦¤í¤¯¡£
¡¡¡Öµ¤»ý¤Á°¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬Ëâ½ü¤±¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¤É¤³¤«¤Ë¾þ¤Ã¤¿¤ê¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈX¤ËÅê¹Æ¡£¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¤¿È¯Çä¸µ¤Î¥Ð¥ó¥À¥¤¸ø¼°X¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾¦ÉÊÌ¾¤Ï¡Ö¤Ò¤ç¤¦¤í¤¯¡¡¥«¥×¥»¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÊÀÇ¹þ400±ß¡Ë¡×¡£¡Ö¤³¤Î¾¦ÉÊ¤Î¤¿¤á¤Ë»£¤ê²¼¤í¤·¤¿²èÁü¤ò¸µ¤ËºîÀ®¡ªÉ½¾ðË¤«¤Ê¡Ø¤Ò¤ç¤¦¤í¤¯¡Ù¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤¹¡×¤È¹ðÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á´¿ÈÁü¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³´é¡¢ÉÔ°Â¤Ê´é¤Î3¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¶â¥Ô¥«¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤â¹ç¤ï¤»¤Æ6¼ïÎà¤¢¤ë¡£¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï¡Ö¸æÍø±×¤¢¤ê¤½¤¦¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍß¤·¤¤¡Ä¤«¤â¡×¡Ö¤Á¤ç¤¤ÉÝ¤À¤±¤ÉËâ½ü¤±¸ú²Ì¤¢¤ë¤Ê¤é¥¢¥ê¤«¤â¡×¡ÖÁ´Á³µ¤»ý¤Á°¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡ª·Ú¤¯¼ö¤ï¤ì¤½¤¦¤Ê¤À¤±¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬¡£¡Ö¥ê¥¢¥ë¤ÎÊý¤¬²¿É´ÇÜ¤âÁÇÅ¨¡×¡Ö¤â¤Ã¤È¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¤è¤Í¤§¡×¡ÖÍ§Ã£¤Î²È¤Ë¤·¤ì¤Ã¤ÈÃÖ¤¤¤È¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¥¨¥¸¥×¥È¤Î¥ª¡¼¥Ñ¡¼¥Ä¤È¤·¤ÆÈ¯·¡¤µ¤ì¤Æ¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£