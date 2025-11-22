塚田よおすけが9年ぶりVに王手 松山英樹8位、石川遼は19位
＜ダンロップフェニックス 3日目◇22日◇フェニックスカントリークラブ（宮崎県）◇7117ヤード・パー70＞国内男子ツアーの第3ラウンドが終了した。40歳の塚田よおすけが5バーディ・2ボギーの「67」をマーク。トータル10アンダー・単独首位に浮上し、2016年「日本ゴルフツアー選手権」以来の2勝目に王手をかけた。
〈写真〉松山英樹の最新スイング クラブを高く上げて飛距離アップしている!?
トータル8アンダー・2位タイにイ・サンヒ（韓国）とニール・シプリー（米国）。トータル7アンダー・4位に堀川未来夢、トータル6アンダー・5位タイには生源寺龍憲、長野泰雅、前田光史朗が続いた。2014年大会覇者の松山英樹は4バーディ・2ボギーの「68」で回り、トータル5アンダー・8位タイに浮上。石川遼はトータル3アンダー・19位タイで3日目を終えた。今大会の賞金総額は2億円。優勝者には4000万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ダンロップフェニックス 3日目の結果
シード獲得か？QT行きか？ 国内男子崖っぷちランキング2025
塚田よおすけ プロフィール＆成績
大王製紙エリエールレディス 3日目の結果
畑岡奈紗が3位キープ 米国女子最終戦のリーダーボード
〈写真〉松山英樹の最新スイング クラブを高く上げて飛距離アップしている!?
トータル8アンダー・2位タイにイ・サンヒ（韓国）とニール・シプリー（米国）。トータル7アンダー・4位に堀川未来夢、トータル6アンダー・5位タイには生源寺龍憲、長野泰雅、前田光史朗が続いた。2014年大会覇者の松山英樹は4バーディ・2ボギーの「68」で回り、トータル5アンダー・8位タイに浮上。石川遼はトータル3アンダー・19位タイで3日目を終えた。今大会の賞金総額は2億円。優勝者には4000万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ダンロップフェニックス 3日目の結果
シード獲得か？QT行きか？ 国内男子崖っぷちランキング2025
塚田よおすけ プロフィール＆成績
大王製紙エリエールレディス 3日目の結果
畑岡奈紗が3位キープ 米国女子最終戦のリーダーボード