¢¦¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿2025¡Ê22Æü¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¡Ë
¥×¥íÌîµå¡¦ÃæÆü¤Ï22Æü¡¢¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿2025¡×¤ò³«ºÅ¡£¸ø¼°YouTube¤Ç¤Ï¡Ö"Î¢"¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿2025¡×¤ÈÂê¤·¤¿ÇÛ¿®¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÃæ¤ÎÁª¼ê¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÇÛ¿®Æâ¤Ç¤Ï¡¢ÀÐÀî¹·ÌïÁª¼ê¤È¾¾ÌÚÊ¿Í¥ÂÀÅê¼ê¤¬¤½¤í¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£Ãç¤Î¤è¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¹âÃÎ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï¡¢Éô²°¤¬ÎÙ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Û¤ÜËèÆü°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤¿¤È¤¤¤¦2¿Í¡£Ç¯Îð¤ä¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤â°ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÇÛ¿®Ãæ¤â¤¸¤ã¤ì¹ç¤¤¡¢Ãç¤Î¤è¤µ¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£ÇÛ¿®¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¸ß¤¤¤ÎË½Ïª¤â¡£¾¾ÌÚÊ¿Åê¼ê¤Ï¡¢ÀÐÀîÁª¼ê¤¬ÌëÃæ¤ËÇ®¾§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢ÀÐÀîÁª¼ê¤Ï¡Ö(¾¾ÌÚÊ¿Åê¼ê¤Ï)¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬ÃÙ¤¤¡×¤È¶ì¾ð¤ò¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£
½ª»Ï¾Ð´é¤Î2¿Í¤Ï¡¢¸ß¤¤¤Î¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤â¸ÀµÚ¡£ÀÐÀîÁª¼ê¤Ï¾¾ÌÚÊ¿Åê¼ê¤ò¡Ö¤Ö¤ÃÈô¤ó¤À¥¢¥Û¡£¤½¤³¤¬ÌÌÇò¤¤¤·¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¾¾ÌÚÊ¿Åê¼ê¤Ï¡Ö¥Ä¥ó¥Ä¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤ÉÍ¥¤·¤¤¥®¥ã¥Ã¥×¡×¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥È¡¼¥¯¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢Íèµ¨¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤âÉ½ÌÀ¡£ÀÐÀîÁª¼ê¤Ï¡Ö¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥Æ¥é¥¹¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Í¸ú³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¤È¡¢¾¾ÌÚÊ¿Åê¼ê¤Ï¡ÖËÍ¤â¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥Æ¥é¥¹¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤Þ¤º¤Ï1·³¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¾å¤¬¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ´èÄ¥¤ë¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£