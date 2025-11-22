◇サッカー天皇杯決勝 町田3―1神戸（2025年11月22日 国立競技場）

町田が悲願の初タイトルを手にした。決勝で前回王者の神戸を3―1で撃破。黒田剛監督（55）は国内主要3大タイトルでプロまたは日本リーグで選手経験のない日本人で初の優勝監督となった。

町田が前回覇者から3発の猛攻で頂点に立った。まずは前半6分だ。DF中山雄太の左クロスをFW藤尾翔太が頭で合わせて先制。同32分にはFW相馬勇紀が追加点を奪い、2点リードで前半を終えた。2―0で迎えた後半11分には藤尾がこの日2得点目。同17分に相手FW宮代のゴールで1点を返されたが、自慢の守備陣がリードを死守した。

FC町田ゼルビアは1989年、東京都町田市の少年サッカークラブ「FC町田」のトップチームとして創設。91年東京都4部からスタートし06年関東2部、07年関東1部、09年JFL昇格。12年にはJリーグ入会もJ2最下位でJFL降格も経験し、14年J3で再入会し16年にJ2復帰を果たした。

18年にサイバーエージェント傘下入りすると、青森山田高を率いていた黒田監督を高体連から23年に招聘（しょうへい）した。プロ未経験ながら優れたマネジメント能力で手腕を発揮すると、守備からリズムをつくり、相手の嫌がる戦術を徹底。黒田監督体制3年目で悲願成就となった。

勝利の瞬間、大きく両腕を突き上げ喜びを爆発させた黒田監督。優勝インタビューに登場し、目を潤ませながら笑みを浮かべた指揮官は「ありがとうございま〜す！」と国立のスタンドに感謝の第一声を上げた。続けてJ1、2年目のね…まだまだ新参者ですけども…このFC町田ゼルビアが1989年から約37年をかけて、関東4部リーグからはい上がってきました。その皆さんの思いがね、今日こうして日本一という…本当に一つになって戦えたこと、そして優勝というものをこのFC町田ゼルビアにもたらすことができたこと、本当に皆さんのおかげだと思っております。ありがとうございます！」と喜びをかみしめた。

改めて、試合を振り返り「やはりこの国立、そしてファイナルっていうこのステージは、立ち上がり15分で決まるということで、選手たちにも言ってましたけども、まさにね、早い得点から更なる追加点ということで。選手たちは本当に我々のスタッフの言うことをね、しっかりと誠実に聞き、そして本当に見事に実践してくれたなというふうに思います。感謝してます」と序盤の流れをつかんだイレブンを称賛。プロ未経験者の日本人初となる優勝指揮官という偉業には「もういろいろ感慨深いものもありますけども…まずはここまで必死に耐え抜いてくれた選手たちと、それを支えたスタッフ、そしてファン、サポーターの方々に本当に感謝の気持ちをお伝えしたいなというふうに思います。ありがとうございました！」とファン、スタッフ、そして選手たちのおかげだと感謝した。

また、ピッチ上のインタビューでタイトルを「0から1にするのが1番難しい」と語った昌子。「僕個人の意見にはなるんですが、Jリーグで、川崎（F）戦のあとの皆さんの姿を見て、凄く…心を…打たれる部分がありました。あの時に見せていただいた皆さんの姿を見て…本当に心を打たれました…本当にありがとうございます。おめでとうございます」。最後にサポーターの存在の大きさに感謝の思いを口にし声を震わせた。

