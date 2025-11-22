■サッカー 第105回天皇杯 決勝 FC町田ゼルビア 3−1 ヴィッセル神戸（22日、東京・国立競技場）

サッカーの天皇杯決勝が行われ、FC町田ゼルビアが3−1でヴィッセル神戸を下し、大会初制覇を成し遂げた。町田はJ1昇格2年目で初のタイトルを獲得した。町田は前半の立ち上がりに藤尾翔太（28）のヘディングシュートで先制すると、32分には相馬勇紀（28）が追加点を奪う。後半も藤尾が3点目を決めた町田は神戸に1点を返されたものの、その後はDF陣が集中力の高い守備でゴールを守り逃げ切った。

初優勝を目指す町田か。大会連覇を狙う神戸か。今季J1での戦績は1勝1敗の五分。東京・国立競技場で天皇杯決勝の火ぶたが切られた。前半6分、左サイドをドリブルで抜け出した町田の中山雄太（28）がゴール前にクロス。藤尾翔太（24）がGKと競り合いながらも頭で合わせて、町田が1点を先制する。

中盤に入ると、神戸にボールを持たれる場面が増える。22分には井手口陽介（29）に強烈なシュートを打たれるが、GK・谷晃生（25）が好セーブ。27分にも神戸にゴール前に迫られるが、町田DF陣が素早く体を寄せてピンチの芽を摘む。

32分、町田は右サイドのハーフウェイライン付近からミッチェル デューク（34）がロングパス。左サイドの相馬勇紀（28）が受けて、ペナルティーエリア内に侵入し、ゴール右に狙いすましたシュート。見事ゴールネットを揺らし、町田が2−0とリードを広げ前半を折り返した。

後半、大迫勇也（35）を投入した神戸に序盤からボールを支配され、苦しい時間が続く町田。しかし、11分に敵陣ゴール前で縦パスに反応した藤尾が左足一閃。強烈なシュートでボールはゴールネットに突き刺さり、神戸の流れを断ち切る3点目を奪う。

しかし17分に神戸・宮代大聖（25）のヘディングシュートで1点を返される。この得点で勢いづく神戸。素早いパス回しからのシュートにサイドからのクロスなど波状攻撃を受けるが、町田DF陣が粘り強く対応しゴールを死守する。

30分を過ぎても神戸の攻撃は続き、再三に渡ってゴール前に攻め込まれる町田。それでもチーム全員が体を張り続ける必死のディフェンスで得点を許さない。最後までゴールを守り切った町田がリードを守り切り勝利した。

この試合2得点の藤尾は、試合後のインタビューで「試合に入る前から、僕のゴールで優勝を決定づけたいと思っていたので、結果通りになってすごくうれしいです」と笑顔を見せ、「本当に試合中ずっと欠かさず声をかけてくれて、その一声が僕たちの背中を押してくれました。サポーターと一緒にこの優勝を分かち合いたいです」と、サポーターにも感謝を述べた。