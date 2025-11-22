カリブ海で活動する米軍機の写真。FA18E／F「スーパーホーネット」8機と、米空軍のB52「ストラトフォートレス」1機を含む＝13日/Petty Officer 3rd Class Daniel R/Digital/USS Gerald R. Ford (CVN 78)

（CNN）米軍が20日、ベネズエラ周辺で過去最大規模となる示威行為を行ったことが分かった。米国は24日、ベネズエラのマドゥロ大統領や政権内の協力者を外国テロ組織の構成員に指定する見通しで、重要な期限を前にした動きとなった。

ベネズエラの「カルテル・デ・ロス・ソレス」を外国テロ組織に指定することで、トランプ米大統領は新たな制裁を科す権限を得る。ただし法律の専門家によると、テロ組織指定で殺傷力のある武力行使の権限が明示的に付与されるわけではないという。

それでも政権当局者は、テロ組織指定により米国がベネズエラ国内を攻撃する軍事的オプションが拡大すると主張している。

ヘグセス米国防長官は20日、「これにより我が省から大統領に選択肢を提供する手段が増える」と説明した。

米国はカリブ海地域に戦力を集結させているが、トランプ氏は外交解決に依然として前向きな可能性もほのめかす。だが、これまでのところ、緊張緩和に向け表立った進展の兆しは見られない。

CNNがオープンソースの飛行データを分析したところ、FA18E戦闘機やB52戦略爆撃機、偵察機を含む少なくとも6機の米軍機が20日、ベネズエラ沖に姿を現わした。米国が軍事行動をちらつかせ始めて以降、最大規模の示威行為となる。

米空軍南方軍が投稿した21日の声明ではこの演習について、密輸抑止を目的とした「爆撃機による攻撃演習」と説明している。

FA18Eは先ごろカリブ海に到着した空母「ジェラルド・フォード」から飛来した。また、信号情報収集能力を備えた偵察機RC135「リベットジョイント」がベネズエラ東部国境付近を旋回する様子も見られた。