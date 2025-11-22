夫の留守中義兄が吐き続ける、妻の悪口…

義理の兄弟とは、適度な距離感でうまく付き合っていきたいもの。でも、もしその義兄が、夫がいない時ばかりを狙って訪れ、延々と“自分の妻の悪口”を吐き続けていったら…？ 今回ご紹介するのは、そんな“愚痴ハラスメント”な義兄と、無関心な夫の板挟みになった、主人公の物語。読者からは「気持ち悪い」「不倫の始まりでは？」と、警戒する声が寄せられています。

「ウチの嫁、本当にヤバくて…」夫の留守中にアポなしで現れる義兄

夫を仕事に送り出し、家で一息つく彼女のもとに、アポもなく現れる夫の兄。「ちょっと愚痴、聞いてもらってもいいかな？」。そう言って上がり込むなり、彼は自分の妻への不満をノンストップで語り始めます。

義兄の異常な訪問と“嫁愚痴”は、さらにエスカレート…

夫がいない時ばかり来るのも、なんだか気持ち悪い…。しかし、そもそも兄と仲が良くなく、無関心な夫…たった一人で、この義兄の“愚痴ハラ”と向き合わなければならないのです。そして、案の定、義兄の訪問はさらにエスカレートしていき…。

読者の意見は…？

タイトルでは「鬼嫁様」となっているものの、第1話を読む限り、どう考えても義兄の行動のほうが異常…。読者からも「ヤバいのは義兄のほうでは？」という声が。さらに、この義兄の行動が“不倫の序章”ではないかと疑う、鋭い指摘も相次ぎました。

・今の所義兄嫁より義兄がヤバい気がする。

・この義兄気持ちが悪い。 日中にわざわざやって来て、義妹に愚痴るなんておかしいでしょ。



真っ先に寄せられたのは、義兄に対する「気持ち悪い」「ヤバい」というストレートな感想。

・浮気願望があると思われても仕方がないよ。

・こんなにしょっちゅう昼間に来たら、近所の人とかに不倫を疑われるよ。

・不倫の始まりは、奥さんの悪口からだからねー。疑われたら言い逃れ出来ないです。



「妻の悪口」と「義妹への賞賛」をセットで行う義兄の言動に、「下心があるのでは？」と疑う声も多数。「不倫の始まりは、奥さんの悪口から」というコメントは、まさに核心を突いているかもしれません。不倫を疑われる危険性を心配する声も。

“愚痴”という名の、じっとりとしたハラスメント。そして、一番守ってほしい夫は、全く頼りにならない…。この“ヤバい義兄”の訪問を、どうやって阻止すればよいのでしょうか。

(ウーマンエキサイト編集部)