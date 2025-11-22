「極めて危険な行為」と批判

イギリス国防省は2025年11月19日、領海付近を航行していたロシア船からレーザー照射を受けたと発表しました。

【画像】怪しい船だ…これが、レーザー照射を行った「ヤンタル」です

同船はスコットランド北部の領海付近を航行していたとされ、国防省はこの船を諜報船「ヤンタル」と断定しています。

ジョン・ヒーリー国防相によると、「ヤンタル」は「深海研究総局（GUGI）」に属しており、「平時には監視、戦時には妨害活動を行う」とされています。今回は情報収集や海底ケーブルの地図作成を行っていたとみられています。一方で、ロシア側は「ヤンタル」を海洋研究船だと主張しています。

「ヤンタル」が領海付近を航行するのは2025年になって2度目で、イギリス空軍のP-8「ポセイドン」哨戒機が追尾を続けていました。その際、パイロットの操縦を妨害する目的とみられるレーザー照射を受けたということです。ただし、照射されたレーザーの光学的な強度については正確には分かっていません。

しかし、パイロットの視界を妨げるには十分な強度だったようで、ヒーリー国防相は「パイロットの視界を妨げ、混乱させ、危険にさらす可能性のあるものは何であれ、極めて危険だ」と強く抗議しました。

「ヤンタル」は現在も活動を続けているとみられ、国防省は「我々はあなた方を見ている。何をしているかも分かっている。もし『ヤンタル』が今週中に南下すれば、我々の部隊は行動を起こす準備ができている」と警告を発しています。