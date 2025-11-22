タレントの大沢あかね（40）が22日放送のフジテレビ「ミキティダイニング」（土曜前11・00）にゲスト出演。よくランチに出かけるという人気タレントとの会話について語った。

MCの「品川庄司」庄司智春は大沢に「大沢さんよくうちのミキティさんと食事とか行ったり」と妻でMCのタレント・藤本美貴と仲が良いとの話を振ると、大沢は「そうそう。ランチ行ったり」と打ち明けた。

会話の内容を聞かれ「そんな。テレビで話せないよね」と苦笑い。藤本も「言える話してないんだから、こっちは。いかに個室を取るかなんだから」と言い切った。

大沢はそれでも「いやでもミキティは本当に偉いよ。ちゃんと庄司さんのことも凄い考えている。ちゃんと立ててるよ」と証言。「感謝しなさい、感謝を」と続けると、庄司は藤本の肩に手をやり「ミキティ―！」と喜んだ。

大沢はさらに「大体なんか会ったこともないようなママタレの“毒味してくるわ”って言って」とぶっちゃけ、藤本は大笑いしながら「そう。あかねちゃんに差し出す前にちょっと私が毒味してきて」報告するとした。

庄司が「どんな会だよ！」とツッコミを入れると、藤本は「面白い人だったって言って」と平然と話した。