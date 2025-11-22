WBC世界バンタム級王座決定戦が24日、同級1位の那須川天心（27＝帝拳）と同級2位の井上拓真（29＝大橋）との間で行われる。

キックボクシングから転向して8戦全勝の“神童”天心と、世界スーパーバンタム級4団体統一王者の尚弥を兄に持ち、自らも暫定を含め2度の世界王者となったボクシング一家の拓真。背景も含めて最高のストーリーが注目を集めている。

対戦が決まると、元世界王者を含めて多くのボクサーがYouTubeなどで予想を語ってきた。

圧倒的に多いのが天心の僅差判定勝ち。

畑山隆則氏、竹原慎二氏、山中慎介氏、伊藤雅雪氏、亀田和毅氏らがそう予想した。

他にも細川バレンタイン氏、さらに拓真と対戦して敗れた経験のある古橋岳也氏、天心に敗れた与那覇勇気氏も天心の僅差判定勝ちを予想した。

逆に拓真の判定勝ちを予想したのは…。

内山高志氏、亀田大毅氏、拓真に敗れた経験のある栗原慶太氏、同じく和気慎吾氏。

KO予想はゼロ。全員に共通するのは「僅差」というキーワード。畑山氏が「どちらが勝ってもおかしくない。ただ、天心の戦い方がポイントを取りやすい」と指摘。実力は拮抗しているので勝敗は付かないが、判定で勝ちやすいスタイルは天心という認識で予想しているようだ。

実際、元世界2階級王者の京口紘人氏は「ドロー」と予想。渡嘉敷勝男氏は「分からない」と答えている。

多くが「序盤は天心有利」と主張。拓真の勝利予想では、数多くの12ラウンドの戦いを経験してきたキャリアで中盤以降に優位になると説明している。

総合すると序盤は天心、中盤以降は拓真が有利の展開。その中でポイントの奪い合いになりそうだ、