白だしで味決まる！ほうれん草の副菜4選

人気のほうれん草のおひたし。今回は、ワザ要らずで味が決まる4つのアレンジをご紹介します。ポイントは、白だしを使うこと。さっそくチェックを。

▼シンプル・イズ・ベスト！

定番のおひたしも、白だしを使うことで深みがあって上品な味わいにアップデート。シンプルだけどクセになるおいしさで、エンドレスで食べられる〜。

▼ヘルシー！ごま和え

旬の白菜を加えてボリュームアップ！甘辛い味わいでヤミツキになること間違いなし。白いご飯にのせてよし、お酒のアテにしてよし。白菜のシャキシャキ感もたまりません。

▼さわやか絶品！梅＆わかめ和え

ゆでて食べやすくカットしたほうれん草に、わかめをプラス。梅の酸味のおかげで、サッパリテイストに仕上がります。隠し味に入れたマヨネーズが食欲をソソる〜。

▼優しい味わいの白和え

レンチンしたおからと豆腐、ゆでたほうれん草を和えた一品は、ホットするおいしさ。口に入れるとふわふわして、ホッペが落ちそう。一品やおつまみが欲しくなったときにおすすめ。



※記事のメイン写真はこちらのレシピを参考に調理させていただきました

栄養たっぷりのほうれん草。サッとできる副菜を覚えておくと、ちょっと野菜が足りないかもというときにも、気軽にプラスできて重宝しますね。全レシピ試す価値ありです。(TEXT:森智子)

（撮影：クックパッドフォトサポーターズ）