超簡単なのにもちもち美味！意外な材料で作る「大根もち」を試してみた

もちもち食感で絶品◎「細切り大根で大根もち」を作ってみた！

大根のおいしい食べ方として、クックパッドにもレシピが多数上がっている大根もち。すりおろした大根に片栗粉などを混ぜて焼くレシピが多いですが、細切りにすると独特の食感を楽しむことができるんです。

今回は、大根をおろさず細切りで作る大根もちのレシピを試してみました。

細切り作業はスライサーで時短

1. 大根はスライサーで細切りにして、めんつゆや片栗粉などと合わせます。細切りのベーコン、小口切りの小ねぎ、ピザ用チーズを加えて全体を混ぜましょう。





2. フライパンにバターを熱し、1の大根を入れて平らにならし、ふたをして焼き色がつくまで焼きます。





3. ふたを取って裏返し、裏面もこんがりと焼いたら完成です！





さっそく食べてみました





バターのいい香りがする、おいしそうな大根もちができあがりました。表面はカリッとしていますが、包丁を入れると内側はもちもちとした感触です。





それでは、さっそくいただきます！

生地は弾力があってお餅のような食感。その中に細切り大根のシャキシャキ感も少し残っていて、食感の違いを楽しむことができます。

シュレッドチーズやベーコン、めんつゆの塩気やうまみが全体に行き渡っていて、ご飯がも進む味わい。

家族にも味見してもらったところ、食感とうまみの両方が気に入った様子。ご飯によく合うので、また近いうちに作って！と、熱烈なリクエストがありました。

実際に調理する際のコツは？

大根に調味料を混ぜてから時間がたつとどんどん水分が出るので、混ぜたらすぐに焼くのがおすすめです。

焼いたあと、生地がもちもちとして切り分けにくい時は、キッチンばさみを使うと切りやすいですよ。

気楽に作れる「細切り大根もち」

大根をすりおろすのは力がいる作業ですが、スライサーでの細切りはすりおろしよりも楽に作れるため、食べたくなったら気軽に作れるのがいいですね。

安売りで大根を丸ごと一本買っても、大根もちと他のおかずを組み合わせれば、軽々と一本食べきれそう！

これからさらに大根がおいしくなる季節です。煮物や鍋物に飽きたら、大根もちでおいしく消費してみてはいかがでしょうか。

（TEXT：菱路子）