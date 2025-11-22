¹Åç¤¬¥¿¡¼¥Î¥Ã¥¯Åê¼ê¤ò³ÍÆÀ¡¡¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¤È¥â¥ó¥Æ¥í¤Ï»ÄÎ±
¡¡¹Åç¤Ï22Æü¡¢¿·³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤È¤·¤ÆÊÆÂç¥ê¡¼¥°ÄÌ»»11»î¹çÅÐÈÄ¤Î¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥¿¡¼¥Î¥Ã¥¯Åê¼ê¡Ê26¡Ë¡á193¥»¥ó¥Á¡¢84¥¥í¡¢±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡á¤Î³ÍÆÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£·ÀÌó¶â50Ëü¥É¥ë¡ÊÌó7800Ëü±ß¡Ë¡¢Ç¯Êð100Ëü¥É¥ë¥×¥é¥¹½ÐÍè¹âÊ§¤¤¤Ç¹ç°Õ¡£º£µ¨¤Ï¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º¤Ç5»î¹ç¤ËÅê¤²¤ë¤Ê¤É¡¢¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»2¾¡1ÇÔ1¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨3.97¡£¹Åç¤òÄÌ¤¸¡Ö¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¤Û¤É¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î17ËÜÎÝÂÇ¤È65ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó³°Ìî¼ê¤È9ËÜÎÝÂÇ¤Î¥¨¥ì¥Õ¥ê¥¹¡¦¥â¥ó¥Æ¥íÆâÌî¼ê¤Î»ÄÎ±¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Ç¯Êð¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì118Ëü5Àé¥É¥ë¡¢75Ëü¥É¥ë¡£¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë