¤â¤â¥¯¥í¤È¥±¥ó¥«ËÖÈ¯¡©¡È¥ß¥·¥ó¤Ç¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿·Ý¿Í¡É¤¬Ç®·ì»ØÆ³¡Ö¤Þ¤À¥¢¥«¥ó¡ª¡×

11·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷²ó¤Ï¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¥ß¥·¥ó¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¡©¡×¤È¤â¤â¥¯¥í¤¬¸ÍÏÇ¤¦¤È¤³¤í¤«¤é¡£
¹°Ãæ°½¹á¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤ÏÂç¤¤¯¼ó¤ò²£¤Ë¿¶¤ë¡£¶Ì°æ»í¿¥¤Ï¡Ö²¿²ó¤«¥ß¥·¥ó¤òÇã¤ª¤¦¤«¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¡Ä¡×¤È¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥í¥Ã¥Á¤Î¥³¥«¥É¥±¥ó¥¿¥í¥¦¡£¥ß¥·¥ó¤Ç¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥³¥«¥É¤Ï¡¢¡ÖÂç¤²¤µ¤¸¤ã¤Ê¤¯¡Ê¿ÍÀ¸¤Ï¡ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²È¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤Î¶õ¤»þ´Ö¤Ï¤Û¤Ü¿¨¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¹ë¸ì¤¹¤ë¡£
¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¼ñÌ£¤È¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¥³¥«¥É¤Ë¡¢¼ñÌ£¤È¤¤¤¦¼ñÌ£¤¬¥Ñ¥Ã¤È»×¤¤Éâ¤«¤Ð¤ºÌÛ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦°ìÆ±¡£¹°Ãæ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡Ö¤â¤â¥¯¥í¤Ï¤ª»Å»ö¤¬¤ªË»¤·¤¤¤«¤é¤Í¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤¹¤ë¤È¡¢¥³¥«¥É¤Ï¡ÖËÍ¤¬Ë»¤·¤¯¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È´ÖÈ±Æþ¤ì¤º¤Ë¥Ä¥Ã¥³¤à¡£
ºÇ½é¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡Ö¥³¥«¥ÉÉ÷¥ß¥·¥ó¤Î¥¢¥ß¥å¡¼¥º¡×¡£¥³¥«¥É¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤¬À©ºî¤·¤¿ºîÉÊ¤ò¼¡¡¹¤ÈÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ö¡Ê¼«Ê¬¤Ç¡Ëºî¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¡¼¡×¤È¶Ã¤¤È´¶Æ°¤Î¸ÀÍÕ¤òÏ¢È¯¤¹¤ë¤â¤â¥¯¥í¤Ë¡¢Àè¤Û¤É¤Þ¤Ç¤´Î©Ê¢¤À¤Ã¤¿¥³¥«¥É¤â¡Öµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤È¤´Ëþ±Ù¤ÎÍÍ»Ò¡£
¤³¤³¤Ç¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡¢¥³¥«¥É¤È¥ß¥·¥ó¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤Ë¡£
40ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¡¢°ìÀ¸³Ú¤·¤á¤ë¼ñÌ£¤òÃµ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥³¥«¥É¡£¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤é¥ß¥·¥ó¤È½Ð²ñ¤¤¡¢½é¤á¤Æ¿¨¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¡Ö¤³¤ì¤À¡ª¡×¤È¥Ó¥Ó¥Ã¤È¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥ß¥·¥ó¤Î¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ÈñÁÀå¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤ª¾Ð¤¤¤Ç¤³¤ó¤Ê¤·¤ã¤Ù¤ë¤³¤È¤Ê¤¤¤è¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¤É¤ó¤É¤ó¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
Â³¤¤¤Æ¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡Ö¥ß¥·¥ó¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¡ÁºÌ¤ê¤â¤â¥¯¥í¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Á¡×¡£¥ß¥·¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¥³¥«¥É¤¬¼ÂÁ©¤Ç´ðÁÃ¤ò¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¥ß¥·¥ó¤ÏÂ¸µ¤Î¥Õ¥Ã¥È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¤ÇÁà¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤¬¡¢º´¡¹ÌÚºÌ²Æ¤È¹â¾ë¤ì¤Ë¤ÏÀâÌÀÃæ¤Î¥³¥«¥É¤òÌµ»ë¤·¡¢¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¤òÆ§¤ß»Ï¤á¤ë¡£
Èà½÷¤¿¤Á¤Î¼«Í³¤Ê¹ÔÆ°¤ËÂÐ¤·¡¢¥³¥«¥É¤Ï¡Ö¤Þ¤ÀÆ§¤ó¤À¤é¥¢¥«¥ó¤è¡ª¡×¤È»ØÆ³¤ËÇ®¤¬Æþ¤ê¡¢¸ýÄ´¤â¶¯¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
Ãç¤è¤¯ºî¶È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«ÉÔ°Â¤¬Êç¤ë¤Ê¤«¡¢¤â¤â¥¯¥í¤Ï¥ß¥·¥ó¤Î³Ú¤·¤µ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©